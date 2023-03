Bolsonaro avisó desde EE UU que su misión en Brasil no ha terminado

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2023), en Estados Unidos desde el pasado diciembre, dejó caer este sábado que, aunque agradece la oportunidad de haber ejercido un mandato, su misión «no ha terminado».

«No es fácil ser político, especialmente cuando quieres honrar tu palabra y ayudar a la gente. En este momento agradezco a Dios mi segunda vida y la misión de haber sido presidente de Brasil un mandato. Pero en el fondo siento que esta misión no ha acabado». Así lo sostuvo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el mayor foro anual de la derecha de Estados Unidos.

Su intervención, de unos 24 minutos, fue una de las más esperadas de este encuentro inaugurado el miércoles a las afueras de Washington y que se clausura este sábado con un discurso del expresidente republicano estadounidense Donald Trump (2017-2021).

Mensaje de Bolsonaro

«En esta tierra de libertades, progreso y orden me siento como en Brasil. Es muy reconfortante ser recibido así en Brasil y en cualquier parte del mundo. Soy el expresidente más amado de Brasil». De esta manera recalcó Bolsonaro ante una audiencia afín, que no llegó a completar el aforo.Su ponencia hizo un repaso de los logros de su mandato: «Los brasileños que habían abandonado su bandera empezaron a amarla. La gente empezó a entender más de política, del Congreso brasileño. Los nombres de diputados y senadores, y no solo los de los jugadores de fútbol, formaron parte del día a día de Brasil. Estoy seguro de que plantamos muchas semillas».