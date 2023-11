Aparatoso accidente en la avenida Bolívar de Maracay

|| Rodolfo Gamarra

Una camioneta volcó e impactó con dos vehículos que se encontraban en la cola para surtir combustible en la estación de servicio Santa Barba

Un siniestro vial ocurrió cerca de las 11:00 de la mañana de este domingo, en la avenida Bolívar, justo frente de la Escuela Técnica del Ejército, en el municipio Girardot, estado Aragua. En el incidente se vieron involucrados tres vehículos.

Según fuentes oficiales, una camioneta Marca Toyota, color blanco, placa AB598AB, que se presume presentó un desperfecto mecánico en la dirección, volcó e impactó con dos vehículos que se encontraban en la cola para surtir combustible, en la estación de servicio Santa Barbará.

Uno de los autos involucrados es un Chevrolet, Aveo color gris plomo, placas AFE 95K, que presentó un impacto leve en la defensa trasera, y otro de la misma marca, modelo Suif, color azul, placas AAB77IC, que resulto con los mayores daños.

Por suerte, los ocupantes de los vehículos mencionados, se encontraban para el momento en la acera del frente, desde donde pudieron ver como la camioneta embistió sus carros. No obstante, aunque no dieron detalles de lo ocurrido, afirmaron tener suerte por no resultar ninguno herido.

Una unidad del Cuerpo de Bomberos del Estado Aragua, y una grúa, se ocuparon de remover los vehículos de la vía. Mientras, los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), realizaba las experticias pertinentes para averiguar las causas del siniestro. Hasta los momentos se presume que se trató de un desperfecto mecánico.