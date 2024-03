Ministerio Público investiga accidente de Neutro Shorty

El Ministerio Público (MP), designó a la Fiscalía octava de Higuerote, estado Miranda, para investigar los hechos ocurridos en el accidente del cantante venezolano Liomar Ricardo Acosta Orta, mejor conocido como Neutro Shorty, ocurrido el sábado 2 de marzo.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció a través de su cuenta en X que durante la investigación se determinarán las “responsabilidades que haya a lugar en los hechos ocurridos en la población de El Clavo donde el artista urbano sufrió un grave accidente a causa de la impericia del conductor de un camión: que luego de chocarlo se dio a la fuga”.

EL ACCIDENTE

El sábado 2 de marzo en horas de la tarde, el atrista compartió a través de sus redes sociales lo ocurrido y expresó: “Dios, casi se quedan sin el mente loca. Gracias Dios, estoy vivo, me diste esta oportunidad, la oportunidad de nacer de nuevo, qué locura de verdad. Todo lo que puede pasar, mi gente, un conductor me tiró el camión y me sacó de la carretera, di dos vueltas”.

Durante el accidente ocurrido en el sector El Clavo, del estado Miranda, tanto el cantante de trap como su novia resultaron heridos.

Según relató el músico a través de su cuenta de Instagram, el incidente ocurrió cuando solicitó paso a un camión en la vía. Sin embargo, el conductor del vehículo de carga ignoró la solicitud y aceleró, lo que llevó a que el automóvil de Neutro saliera de la carretera y diera dos vueltas.

“Por poco me mata innecesariamente. Hice lo que pude y gracias a Dios cogí duro el volante y estamos vivos”, escribió en una historia junto a una foto del vehículo destrozado.

Con información de El Público TV