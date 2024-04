Vecinos y amigos exigen justicia por la muerte de madre e hija en Campo Alegre

Luis Chunga

Consternados por la muerte de Génesis González (24) y su madre Isabel Marina Benavides (53), vecinos de las calles La Arenera y Barinas de Campo Alegre, municipio Girardot, estado Aragua, solicitaron a las autoridades justicia y se aplique todo el peso de la ley para José Antonio Solorzano, conocido como “El Compadrito” por asesinar a su exesposa y a su exsuegra.

Reconocieron que el hombre se encuentra internado en el HCM, y poco a poco se va recuperando después de haber intentado suicidarse ingiriendo presuntamente ácido de batería. “Ese hombre no morirá, tiene que vivir para que pague en esta tierra por la muerte de mis dos vecinas, el hombre cometió el doble crimen en forma premeditada, llegó a la casa cegado por los celos con la intención de matar a su ex pareja y a su progenitora, ese señor tenía antecedentes penales, no entiendo porque una muchacha tan bonita se metió a vivir con el “Compadrito”, dijo la vecina María Angélica Peralta.

También Lucio Jiménez, no compartió la idea de desearle la muerte a otro ser humano. “Entiendo que hay leyes y se que “El compadrito” no va a morir, tiene que vivir para que reciba todo el castigo, en esta oportunidad es casi seguro que le den pena perpetua, porque fue un doble homicidio con alevosía y premeditación” aseguró.

Mario Salas, señaló que “El Compadrito” tenía antecedentes penales, debe pagar cadena perpetua, antes de cometer el crimen hubiera pensado en sus hijos” consideró.