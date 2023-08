Diputado Jesús Faria negó que se piense eliminar el IGTF en bolívares

Dijo que en la medida que mejore la economía del país “se irán mejorando los aranceles que se deben pagar”

El diputado de la Asamblea Nacional Jesús Faría habló este domingo del sobre la eliminación del pago en bolívares del IGTF y de sus aspiraciones a ocupar la Alcaldía Libertador de Caracas. Faría destacó que no aspira a ser alcalde de Caracas e insistió que, desde que militaba en el Partido Comunista de Venezuela, no ha tenido esa necesidad de buscar cargos políticos en la administración pública, ya que para él la contribución se hace desde las bases. Faría consideró que “ser comunista es ser chavista en la actualidad”.

Hablando del tema económico, Faría negó tener conocimiento alguno sobre una posible eliminación del pago en bolívares del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF). Dijo que en la medida que mejore la economía del país se irán mejorando los aranceles que se deben pagar; premisa que también aplica al tema del encaje legal.

Además señaló que debe mantenerse para evitar que haya distorsiones en la aún economía especulativa que hay en el país. Fue enfático al señalar que hay empresarios que buscarían comprar divisas y, una vez devaluado el bolívar, venderlas para tener más dinero. También, cree que en el fondo hay un objetivo político de crear caos económico para propiciar la caída del presidente Nicolás Maduro.

CRITICÓ A LOS ECONOMISTAS

Jesús Faría Criticó a los economistas por hacer análisis “en la superficie” del problema y no ahondar en el por qué de la situación económica de Venezuela. A su juicio son expectativas negativas que no ayudan a la situación nacional. Sobre el aumento del salario mínimo, el también presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional explicó que no puede decir cuándo se decretará, pero sí dijo que para ello se necesitan cálculos que soporten esta acción. Acotó, que el presidente Nicolás Maduro aumentó el ingreso de los venezolanos para subsanar en parte el mermado salario.

