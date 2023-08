Venezuela, entre los 30 países con las cifras más altas de muertes por accidentes de tránsito

Tras la muerte de la deportista Nathalie Lanza de Ave, quien se encontraba ejercitándose este pasado domingo en la Avenida Araure de Chuao, en el municipio Baruta del estado Miranda, víctima del arrollamiento por un conductor presuntamente en “estado avanzado de ebriedad”, según la autoridades, Manuel Sánchez, abogado y consultor de seguridad vial para la Corporación Andina de Fomento (CAF), alertó que en Venezuela, mueren alrededor de 11 mil personas al año a causa de siniestros viales, de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud.

Explicó que esta tasa equivale a 40 personas, por cada 100 mil habitantes y deja a Venezuela entre los 30 países con las cifras más altas.

Los accidentes viales son la primera causa de muerte en las personas en edad productiva, es decir entre 5 y 40 años.

Sánchez denunció que para las autoridades del país el tema no es una prioridad, por lo que no hay reportes de cifras oficiales de su parte. “En Venezuela aún no tenemos el primer plan de seguridad vial cuando otros países de la región tienen planes locales y regionales, donde se diseñan y aplican acciones efectivas para evitar estas pérdidas de vidas humanas lamentables”.

Por su lado, el director de Seguridad Ciudadana de Baruta, Manuel Tangir, calificó el hecho como un “acto de irresponsabilidad de un señor de 48 años. Se presume que estaba bajo los efectos del alcohol, eso lo dirán los exámenes toxicológicos”.

Aseguró que el implicado fue capturado por las autoridades municipales y puesto a la orden de la Policía Nacional de Tránsito, a quien le corresponde legalmente el caso.

Pidió a deportistas y conductores tener más conciencia a la hora de tomar las calles para evitar este tipo de accidentes.