“Sería bueno que se pongan de acuerdo” respondió María Corina a lo que dijo canciller Gil en la ONU

Este miércoles la candidata a las primarias, María Corina Machado, reaccionó a lo dicho por el canciller venezolano, Yván Gil, sobre los derechos políticos de opositores inhabilitados.

Gil participó este miércoles en la defensa del quinto informe de Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

En sus declaraciones, el canciller sostuvo que en Venezuela los políticos inhabilitados pueden participar en elecciones. “No se pierden los derechos políticos”, aseguró.

Tras lo dicho por Gil, la dirigente opositora María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación política, indicó que “sería bueno que se pongan de acuerdo”.

“A confesión de parte. Sería bueno que se pongan de acuerdo, que le notifique eso a quien ocupa la Contraloría, a quien maneja la página web del CNE que no deja que uno se inscriba. Que sean un poquito más serios”, expresó la líder de Vente Venezuela, durante la presentación de su plan de gobierno ‘Venezuela, Tierra de Gracia’.

“Mi caso no existe, nunca he recibido ninguna notificación, nunca nadie me ha mandado ni un papel. Si no hay delito, no hay procedimiento y no hay decisión. ¿A qué es lo que voy a recurrir?”, agregó.

Sobre la renuncia como candidato a las primarias de Henrique Capriles, María Corina señaló ser respetuosa de las decisiones que tomen los diferentes actores políticos.

“¡Yo no soy presionable y yo voy hasta el final!”, aclaró.

Al igual que Machado, los dirigentes de Voluntad Popular, Freddy Superlano y de Primero Justicia, Henrique Capriles (retirado), también se encuentran inhabilitados de cara a las presidenciales de 2024.

Desde el gobierno venezolano han señalado en varias oportunidades, que los candidatos inhabilitados no podrán participar en las presidenciales de 2024.

Con información de D2001