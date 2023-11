María Corina afirma que “todavía” no se han violado los acuerdos de Barbados

La ahora candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, cree que “todavía” el gobierno venezolano no ha violado los acuerdos firmados en Barbados.

Estas sorpresivas declaraciones de la líder de Vente Venezuela, se dan en medio de los señalamientos de algunos dirigentes opositores contra el gobierno, luego de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dejó “sin efecto” las primarias del 22 de octubre.

“Yo no creo que esto implique que se ha violado el acuerdo, no todavía. Es decir, haber impedido las primarias por la fuerza definitivamente hubiese sido violar el acuerdo, pero eso no pasó”, dijo Machado en una entrevista a Infobae.

“El tribunal puede decir lo que le de la gana, pero el hecho fáctico está ahí, es irreversible”, agregó.

Uno de los acuerdos firmados en Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana, establecía que las primarias del 22 de octubre no podían ser impedidas.

EEUU reconoce a María Corina

Este jueves 2 de noviembre el Jefe de la Oficina Externa de EEUU para Venezuela, Francisco Palmieri habló sobre las elecciones primarias opositoras.

Ante esto, aseguró que, “la primaria es un hecho, no se puede cambiar el resultado. El pueblo venezolano ha elegido a María Corina Machado”.

En este sentido, Palmieri informó que EEUU reconoce a María Corina Machado como candidata presidencial de Venezuela.

Asimismo, el funcionario de la Casa Blanca, aseveró que se “tienen que habilitar a todos los candidatos (…) La primaria es un hecho, no se puede cambiar el resultado”.

En los últimos días el chavismo ha negado que el levantamiento de inhabilitaciones políticas contra dirigentes de oposición, estén entre los acuerdos firmados en Barbados.

Mientras tanto, María Corina Machado se muestra convencida de que logrará inscribirse en las presidenciales de 2024.

Con información de El Diario 2001