Gerardo Blyde descarta aspiración presidencial (+Video)

Ante la incertidumbre sobre la inhabilitación de María Corina Machado, algunos dirigentes políticos han propuesto candidatos como posibles sustitutos. El nombre de Gerardo Blyde se ha escuchado en el escenario político venezolanos, sin embargo, el propio abogado descartó tener intenciones de postularse si llegase el caso.

Al ser consultado al respecto en una entrevista ofrecida al Circuito Éxitos de Unión Radio, el jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria citó a Rómulo Betancourt para expresar su posición.

“Él decía que, para ser presidente, lo primero que hay es querer ser presidente. No está en mi voluntad aspirar a eso ni a otro cargo público por los momentos. En segundo lugar, el coordinador de la delegación de negoción no puede terminar siendo candidato. Eso es irregular. Cada quien debe asumir su papel. La candidata existe y decidirá con la Plataforma Unitaria cuál será la estrategia y la táctica a seguir”, comentó.

Acotó que su misión es ser negociador hasta que le quiten ese poder, mientras tanto, seguirá estando en la delegación.

“Ese será mi trabajo. Mi trabajo no es ser candidato, mi trabajo es seguir peleando por condiciones electorales, por tener un país con equilibrio de poder, con una transición pacífica. Es un trabajo ingrato, pero es lo que me llena y me gusta hacer. Hay muchas opciones en caso de que eso tenga que ser decidido. No confundamos los roles”.