Manuel Rosales: Hoy empieza la transición en Venezuela

El gobernador de Zulia, Manuel Rosales, se pronunció este martes tras concretar su postulación como candidato presidencial fuera de la unidad opositora.

“Voy a encabezar la rebelión más grande de votos que ha existido en la historia de Venezuela”, aseguró Rosales en un acto en Caracas.

“Hoy empieza la transición en Venezuela, hoy empieza el cambio en Venezuela”, sostuvo el líder político que fue postulado con las tarjetas de Un Nuevo Tiempo (UNT) y Fuerza Vecinal (FV).

“Tenemos dos caminos: votar para cambiar o no votar para que Venezuela se siga cayendo a pedazos; vtar para que regresen los familiares que están afuera, o no votar para que se siga yendo la gente; votar por el progreso o no votar por la pobreza que hoy estamos viviendo”, afirmó.

“No vengo a sustituir a nadie, no vengo a quitarle el liderazgo a nadie, no vengo a apartar a nadie, vengo con los brazos abiertos para reconstruir a Venezuela y salvar al país”, exclamó Rosales.

Asimismo, Rosales expresó: “Mis palabras de reconocimiento a María Corina Machado, una luchadora social que ha recorrido un duro camino. Lucharé por su libertad y también mis palabras de aprecio a Corina Yoris, luchamos hasta el final para que se pudiera inscribir”.

Con información de El Público TV