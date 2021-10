Comisión trabajará con el senado colombiano por reanudar relaciones

La Asamblea Nacional creó una comisión mixta para comenzar los trabajos respectivos con el Senado de Colombia, en aras de normalizar las relaciones diplomáticas y la verificación de las buenas prácticas comerciales entre ambas naciones.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró que la intención del senado colombiano no busca «robarle atribuciones» al presidente de esa nación, Iván Duque, sino que su iniciativa es retomar las comunicaciones entre ambos países.

"La intención del Senado de Colombia es clara, no es robarle atribuciones ni arrogarse atribuciones que no les corresponden, no. Es sustituir una política fracasada y reconocer que se equivocaron. De sabios es reconocer cuando uno se equivoca. De parte nuestra, es también un ejercicio de cordura decirle ‘usted tiende su mano, nosotros la nuestra para estrecharlas y trabajar'", dijo.

La comisión quedará presidida por Timoteo Zambrano e integrada por Didalco Bolívar, Carlos Mogollón, Emma Díaz Grecia Colmenares, Hector Zambrano, Jesús Suárez, Juan Romero, Gustavo Rangel, Eduardo Semtei, Carlos Martínez, Aurora Paredes, Pedro Carreño, Oscar Ronderos, José Gregorio Correa y Luis Romero.