Alianza del Lápiz comenzó la ruta del cambio desde Aragua

|| Luis Chunga

El candidato presidencial Antonio Ecarri hizo un llamado al Presidente Nicolas Maduro que declare en emergencia al sector educativo y alimentario

Desde el municipio Libertador, del estado Aragua Antonio Ecarri líder de la Alianza del Lápiz, formalizó su candidatura con miras a las elecciones presidenciales del 2024, confirmando que no participara en las elecciones de las primarias del próximo 22 de octubre, por el contrario, formalizó su candidatura con miras a las próximas `residenciales.

El político de 49 años de edad, lleva tiempo fraguando una coalición de base social independiente y alternativa que supere, el problema de la corrupción, el conflicto y la decepción. Durante su discurso, acompañado por los alcaldes del municipio Libertador, Gonzalo “Chacho” Díaz y Andrés Aular de San Sebastián de los Reyes, destacaron la capacidad de Ecarri para reunificar al país y poder lograr un cambio en paz.

“Desde Aragua estamos comenzando la ruta del cambio del país, a través de una gran movilidad nacional, escuchando a los venezolanos, Venezuela necesita ser escuchado frente a la crisis que vivimos, para devolver la estabilidad para que los venezolanos puedan comer, tener salud y educación”.

Mencionó el caso de la crisis del sector educación, porque padres e hijos no tienen como comer y el sacrificio que estaban haciendo para pagar las matrículas, este año no lo van a poder hacer, la educación publica no esta preparada para recibir a los estudiantes de las escuelas privadas “dijo

Luego advirtió que “Venezuela necesita un programa de educación urgente, para recibir a los estudiantes que sus padres no van a poder pagar en las escuelas privadas” solicitó.

También exigió la apertura del Plan alimentario que comience con el año escolar y lo más importante es que Venezuela necesita dialogo y paz, pero ese diálogo tiene que ser popular con todos los actores y no solamente con un pequeño “grupito”, en Venezuela y no fuera del país, la iglesia, Fedecámaras, los educadores y los dialogo no pueden ser fuera del país”

Al preguntarle porque decidió lanzarse como independiente para las futuras elecciones presidenciales del 2024, respondió diciendo “ en Venezuela existe un 80 por ciento de independientes, Venezuela quiere entrar en una nueva etapa, hay dos sectores en pugna pero los dos están devaluados, el pueblo venezolano rechaza constantemente al Psuv y a la MUD, el país esta pidiendo algo nuevo, es por eso que nuestro gran reto es darnos a conocer pero no por nuestros nombres sino por nuestras ideas” señaló.