En El Playón aguardan por reparación de “megahueco” en la calle Vargas

|| César Méndez Campero

Comerciantes y residentes solicitan atención a esta eventualidad ante la llegada de las vacaciones escolares

Moradores y comerciantes de la población de El Playón, en el municipio Ocumare de la Costa de Oro, del estado Aragua, están a la espera de que las autoridades regionales y municipales reparen el “megahueco” que se abrió en la calle Vargas, vía principal hacia el malecón.

Antonio Torres, propietario de la posada y restaurant Don Juan, es uno de los más afectados, por cuanto el boquete se presentó justo a la entrada de su negocio. “Soy el principal afectado por esta situación que tiene casi lo que va de mes”. Enfatizó que esto perjudica a toda la colectividad, porque esta es la entrada principal hacia el malecón.

Esta enorme tronera se abrió el pasado 7 de julio, cuando un vehículo de carga pesada iba circulando por esa vía y el pavimento cedió. Desde entonces, impide el paso de automóviles y solo pueden circular motos y bicicletas.

“Le hago el llamamiento al alcalde para que se aboque. Ya él estuvo con su equipo, haciendo la inspección, pero no sabemos más nada. Si llegaron los recursos, si se va a hacer el trabajo, para uno estar tranquilo, tener una idea de lo que va a pasar. Ya estamos en vísperas de las vacaciones y es una vía principal” prosiguió Torres. “Esto perjudica al turismo, aparte de lo que significa tener eso allí. Por eso también hago el llamado a la gobernadora. Ella siempre está pendiente de aquí de Ocumare, no sé si sabe (sobre la aparición del cráter) o no lo sabe, pero por favor le hago el llamado para que atienda la situación”.

Tanto Torres como otros comerciantes de la calle Vargas, que optaron por no identificarse, explicaron que en el lugar donde se abrió la tronera, pasa un colector de aguas de lluvia, que tiene aproximadamente 70 años construido y ya ese tramo se encontraba hundido. Eso se había reportado a las autoridades locales, pero no hubo atención.

HACE FALTA SEÑALIZACIÓN

Marly Medina, comerciante de la zona, formuló el llamado a la alcaldía, no solo a que repare la vialidad dañada, sino también a que mientras perdure el “megahueco” se coloque señalización para informar y orientar a los turistas, quienes desconocen sobre el cierre del acceso al malecón. “Los visitantes se encuentran con la calle cerrada por el hueco, tienen que devolverse y no saben como llegar hasta el malecón, entonces preguntan a los comerciantes y nosotros les indicamos los caminos a seguir” explicó.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Por su parte, José Lara trabajador de la playa en el sector del malecón, hizo el llamado al alcalde Wilmer Leal y a la gobernadora Karina Carpio, para que solventen a la brevedad el problema del “megahueco” en la calle Vargas.

Varios de sus colegas que prefirieron mantenerse en el anonimato comentaron en tono sarcástico que esperan no tener que adornar el hueco con luces y guirnaldas para la Navidad.