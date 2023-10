Militancia del PSUV marchó a favor del presidente Nicolás Maduro en Maracay

LANZAMIENTO DE LAS UPPAZ Antes de llegar a la entidad aragüeña, Diosdado Cabello presidió el acto de conformación de las Unidades Populares para la Paz (Uppaz) en el estado Carabobo, donde informó que las estructuras deben estar conformadas por 24 personas. Resaltó que para la estructura de las Uppaz, debe haber dirección y un mando. “Aquí no hay anarquía”. Dijo que estos grupos deben ser dirigidos por los jefes de comunidad que fueron electos y al menos tres personas más, “que no necesariamente tienen que ser del equipo político, puede ser cualquier ciudadano”. Seguidamente resaltó, que estas unidades no son creadas para ejercer funciones policiales ni para “crear grupos que mandarán más que los demás, es crear grupos para sacrificarse más que los demás, para tener más trabajo que los demás, eso sí, por eso que quien quiere estar no puede estar obligado; el que esté ahí, debe ser de manera voluntaria”.