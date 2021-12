Transporte urbano trabajará hasta las 7:00 de la noche

||Luis Chunga

Choferes y avances solicitaron que el gobierno otorgue seguridad las 24 horas del día en el Terminal de pasajeros y en las vías principales de la ciudad

Choferes de las diferentes rutas urbanas y suburbanas del municipio Girardot, anunciaron que el horario de trabajo durante las fiestas decembrinas será normal y no se recortará el horario de circulación.

Aseguraron que su horario comienza desde las 5:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, incluyendo los domingos y feriados. Recomendaron a los usuarios no dejarse llevar por falsos comentarios que por tradición se generan por esos días.

Esto fue confirmado por uno de los choferes de la ruta Maracay - El Limón, quien no quiso identificarse, señalando que brindarán el servicio con el horario normal, por supuesto que por esas fechas son pocas las camionetas, hay menos unidades, y el pasajero debe de tener un poco de paciencia. “Nosotros esperamos que las autoridades de la alcaldía de Girardot autorice el precio de los pasajes, como un regalo navideño para el sector transporte”, dijo

Mario Zavala manifestó que: “Trabajaremos normalito, no hay motivo para guardar los carros, el horario para el transporte interno no variara en estas navidades, ni en año nuevo, lo que si queremos es que los organismos de seguridad brinden seguridad no solo dentro del terminal sino también en sus alrededores, por estos días hay mucha delincuencia aquí en el Terminal de Occidente, se necesita vigilancia para seguridad de todos”, dijo

Luego Mario Rodríguez afirmó que “Yo soy avance de varias líneas de transporte público urbano y suburbano, todos los años trabajo con un horario normal, esos días hay más pasajeros para todos los municipios por ejemplo para Turmero, Cagua, Villa de Cura, trabajaremos normal, todo depende del conductor y de las garantías que nos brinden los organismos de seguridad”, señaló