Concejo municipal de Girardot efectuó sesión especial en el marco del Día de la Juventud

La emotiva celebración donde fue entregada la Orden Generación de Oro a jóvenes destacados de la municipalidad inicio con la participación especial de la Banda Show Atanasio Girardot desde la sala de sesiones del Concejo Municipal.

En tal sentido la Edil Normedi Pariata Presidenta de esta institución, dirigió un mensaje inspiracional a la Juventud aguerrida que busca promover y proyectar la fuerza y el trabajo que caracteriza la partición protagónica y participativa, así lo enfatizó Pariata. Al tiempo que reconoció la labor que hoy día la juventud venezolana representa y asume desde su lugar y trinchera.

Entre tanto, Pablo Alvarado Concejal y representante de la juventud desde el Concejo Municipal dijo que “más allá de la juventud política hay una diversidad en cada joven y en estos tiempos sabemos que debemos estar atentos y afrontar las adversidades y dificultades, tendremos nuestro turno al bate” indicando que quienes son reconocidos en esta oportunidad son referencia de lucha a través del logro de sus metas y sueños, debido a que “venimos de las raíces del Libertador Simón Bolívar, es importante seguir estudiando, formandonos; nosotros somos el futuro del país, la educación es el medio más eficaz para esta generación de relevo, no es fácil pero lo lograremos” destacó el Presidente de la comisión de juventud.

Por último Pablo Alvarado enfatizó que es necesario cambiar paradigmas; con las armas comunicacionales que hoy día se tienen, esto al tener el honor de presentar a la Oradora de Orden, que tomo como referencia y ejemplo desde su nacimiento y catálogo como “sobre capacitada” poeta, artista, amante de Maracay, deportista y tambien Licenciada en Comunicación Social Nayreth Barreto.

Con un emotivo mensaje Nayreth Barreto, expresó “hablar de la juventud es un desafío, hoy estoy frente a ustedes participando de los procesos necesarios para que nuestro país sea mejor, dejemos un legado importante en esta etapa de nuestras vidas, cayendo en cuenta que los jóvenes de todas las épocas han sido necesarias, es importante no limitar nuestras mentes debemos hacer las cosas con pasión, es nuestro sueño y compromiso, Venezuela será en los próximos años lo que nosotros decidamos hacer, hoy puedo decir que soy licenciada en comunicación social, deportista, hay circunstancias que no podemos cambiar pero si podemos cambiar nuestras mentes asi nos digan que no podemos seremos capaces de lograr que nos propongamos, no digas que no puedes, agradezco a Dios y a las personas que han sumado en mi lucha. Cerro diciendo ¡sueñen en grande!”

Con un enorme aplauso, lágrimas y de pie los presentes destacaron a la también deportista Nayreth Barreto, haciéndole entrega de la Orden Generación de Oro del Municipio Girardot en el estado Aragua.

Asimismo, el Concejo reconoció la labor y participación de Jóvenes destacados en el área política en la figura de Zaya, Keniel Herrera como deportista y los estudiantes Erick Contreras, Frank Arias y Estefany Fernández.

También al Empresario Georgeo Beirouti, los Músicos de la Banda Show Atanasio Girardot y las recién electas Fabiana Rodríguez Reina de Ferias de San José y Crismar Ángel Reina de la Cultura.

El acto cerró con las palabras a cargo de Andreina Maluenga organizadora de la Jpsuv, quien destacó que la juventud ha asumido un papel relevante en las calles y en cada lugar representada en jóvenes, “el mejor reconocimiento es ser participe de esta tarea que hoy nos ha tocado y levantarse cada dia a trabajar, estudiar, aportar y levantar nuestro pais haciéndolo todas y todos”, concluyó.

Nota de prensa