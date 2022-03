Registran un promedio de 35 accidentes de tránsito al mes en el estado Aragua

|| Yirvis Vásquez

Autoridades hacen un llamado a la conciencia y prudencia al momento de conducir

Durante el primer trimestre del año ha incrementado el número de accidentes de tránsito en varias regiones del país, la mayoría con saldo fatal y heridos. En 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúo a Venezuela como el primer país de Latinoamérica con la mayor cantidad de muertes ocurridas por esta causa, con un porcentaje de 33,7 por cada 100 mil habitantes.

En el estado Aragua, la cifra supera los 30 hechos con vehículos al mes, según el reporte del oficial César Zapata, jefe del servicio de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quien informó que durante este fin de semana en la región se produjeron cincos incidentes.

“El promedio es de 35 accidentes al mes. En lo que va de año la cifra casi es de 100”, dijo en un contacto telefónico para el “El Periodiquito”.

El DATO Según autoridades de la Policía de Tránsito la circulación de las motos en el estado Aragua está prohibida después de las 8:00 pm, a excepción de quienes tengan servicios de encomienda.

El funcionario hizo un llamado a la prudencia y responsabilidad al momento de conducir, ya que en la mayoría de las ocasiones, la falta de consciencia es la que conlleva a estos desenlaces fatales. “Conducir debe hacerse con prudencia”.

Mundialmente 1,5 millones de personas aproximadamente fallecen cada año en accidentes de tránsito y más de 50 millones quedan impedidas, debido a choques o hechos viales.

Recomendó no ingerir bebidas alcohólicas mientras se maneja, no superar la velocidad permitida, así como exhortó a los motorizados a no trasladar a más de un ocupante, usar el casco y respetar las señales de tránsito.

La OMS asegura que aproximadamente 1.3 millones de personas mueren cada año en las carreteras del mundo, y entre 20 y 50 millones sufren lesiones no fatales. Los peatones, ciclistas y motociclistas representan casi la mitad de los fallecidos en las vías.

Tres factores causales

Los expertos en seguridad vial identifican tres causas principales de accidentes de tránsito, siendo el factor humano el más recurrente, seguido de las condiciones mecánicas del vehículo y en una proporción mínima, las condiciones del camino.

El factor humano, es el que depende directamente del conductor, y las principales causas, son los siguientes:

Conducir bajo efectos de alcohol, medicinas o estupefacientes.

Maniobras imprudentes en zonas no adecuadas.

Salirse los límites de velocidad permitidos.

Visibilidad y audición en poco porcentaje.

Estado de ánimo en condiciones no óptimas (cansancios, tristeza, exceso de felicidad).

Hablar por teléfono celular al conducir.

Platicar con pasajeros.

Cambiarle a la radio.

Distracción por cuidado infantil.

Arreglo personal.

Factores mecánicos, son los más evitables por los conductores, sin embargo, son muy pocas las personas que tienen la costumbre de revisar que su vehículo se encuentre en condiciones óptimas antes de salir de casa, los que destacan son los siguientes:

Cauchos dañados.

Frenos averiados.

Aceite, refrigerante, líquido de frenos incompletos.

Está claro que los factores importantes que pueden producir accidentes fatales, pueden ser evitados directamente por los conductores, pero hay factores que no podemos controlar, como son los naturales.

Neblina

Nieve

Derrumbes

Hundimientos

Otro tipo de causa ajena al control del conductor es la estructura de tránsito, refiriéndose así, a los errores representados en los señalamientos o falta de estos, fallas en la infraestructura vial, así como la ausencia de reflejantes de líneas centrales y laterales en los caminos.