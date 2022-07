Entregaron 20 apartamentos en Montaña Fresca

|| Redacción El Periodiquito / Foto Cortesía

En la actividad hizo presencia de Ildemaro Villarroel, ministro para el Hábitat y Vivienda y la alcaldesa de Mariño, Joana Sánchez

Rumbo a 5.000.000 viviendas entregadas, ayer 20 familias recibieron las llaves de su apartamento en Montaña Fresca, municipio Santiago Mariño del estado Aragua, de manos de la gobernadora Karina Carpio, el ministro para el Hábitat y Vivienda Ildemaro Villarroel y la alcaldesa de la jurisdicción, Joana Sánchez.

El ministro manifestó que a pesar de las situaciones siguen construyendo y haciendo realidades sueños, gracias a los trabajos en conjunto entre gobernación, alcaldía y ministerio. “Tenemos un plan bien ambicioso y seguiremos entregando viviendas en cada uno de los municipios, esto demuestra que sí podemos”.

Reiteró que las unidades habitacionales no son regaladas, “se pagan a justo precio no más de 30% del ingreso declarado en un lapso de 25 años, no hay intensión de enriquecer a nadie, sino de seguir haciendo más viviendas”.

La gobernadora de la entidad resaltó la importancia de este tipo de actos, en los que se da respuesta a las necesidades del pueblo. “Si no es la salud, es la educación, si no es vivienda, son ustedes, es el deporte, todo tiene prioridad”.

La primera autoridad regional reiteró que falta mucho por hacer, pero aseguró que están enfocados en dar respuestas.

Es de mencionar que cada apartamento cuenta con tres habitaciones, un baño, sala y comedor.

Yuliana Ramos, beneficiada, agradeció a Dios por esta oportunidad, así como a las autoridades. “Es una vivienda hermosa, un espacio estable para seguir adelante con mi familia”.