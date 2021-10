La pandemia aumentó casos de salud mental en niños y adolescentes

El Centro Psiquiátrico en Maracay suma voluntades Luis Chunga La médico psiquiatra Elsy Chacón, es una de las fundadoras del Centro Psiquiátrico de Maracay, acompañada de una serie de profesionales se encargan de cambiar diariamente las emociones negativas de sus pacientes. Estos profesionales de la medicina aseguran que han sido preparados para tratar a este tipo de pacientes, y reconocer que muchas veces muestran un comportamiento violento y agresivo, donde algunos no toleran, “ni que los miren”. Chacón asegura que no utilizan la fuerza ni mucho menos la violencia. “Los transformamos a través de mecanismos de defensa para convertirlos en positivistas y así ir socializándolos, asumimos el “ rol de sus padres” y aplicamos los mecanismos de defensa por la vida, luchar para querer vivir, y ellos sigan viviendo”. En el Centro Psiquiátrico atienden a pacientes que necesitan orientación psicológica con problemas fármacos dependientes y a los que ya fueron diagnosticados con alguna enfermedad. En el CPM desde hace tiempo no se entregan citas, ahora se atienden pacientes ambulatorios de emergencia y se hospitalizan en observación hasta las 12:00 m, si el problema continúa son remitidos al Hospital Central de Maracay (HCM) al Hospital de Carabaño Tosta (Seguro social de San José), al Hospital de la Ovallera y al José María Benítez de La Victoria.