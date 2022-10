Desborde de la quebrada “Palmarito” en El Castaño causó anegaciones, afectaciones pérdidas materiales y humanas

|| Manuel Laza Jr /

Hasta altas horas de la noche de ayer, las autoridades reportaban al tres personas fallecida y varios desaparecidos

Luego de las intensas lluvias del pasado domingo y gran parte de la mañana de ayer lunes, serían las causas principales que originaron el desbordamiento de la quebrada Palmarito, en la parte alta de El Castaño, al norte de Maracay, en el municipio Girardot, el cual arrasó con media comunidad y a su paso se llevó vehículos, anegó viviendas y comercios. Los restos de sedimento, rocas y árboles quedaron esparcidos en toda la avenida principal desde la sede regional del Seniat hasta el sector de Ojo de Agua.

EMPEZÓ EN PALMARITO

Pasadas las 2:00 pm, empezó la angustia para los habitantes de El Castaño, específicamente en el sector de Palmarito, lugar donde inició toda la tragedia. Desde ese entonces comenzaron los ruidos de las piedras bajando por la quebrada y seguidamente las llamadas de alerta a los familiares para que buscarán donde resguardase. Algunos salieron corriendo mientras otros trataban de salvar algunos bienestares materiales. Con el llamado de resguardarse, muchos entraron en crisis y salieron corriendo temiendo por sus vidas, gritando, pensando que la quebrada afectaría toda esa zona norte de Maracay.

ACCESO LIMITADO

De inmediato acceder al lugar se convirtió en algo caótico, muchos querían salir, pero otros necesitan llegar a sus casas para saber cómo habían sido afectados, pero la tarea se complicó cuando el agua, el lodo y los restos de árboles cerraron las vías.

Javier Villegas, quién es residente de El Castaño, nos pudo relatar como vivió la tragedia “yo estaba en mi casa y de repente siento como un estruendo, escucho el ruido del río que pasa por detrás de la cancha y le digo a mi mamá, corre al segundo piso que el río esta sonando demasiado” Villegas dijo que logró ver lo ancho que tenía la creciente “gracias a Dios la casa aguantó el río que le pasó por detrás” agregó.

¡DE MILAGRO!

El caso del señor José Sucre, habitante de la zona, en el Sector Ojo de Agua, es algo milagroso, comentó que al ver como venía el río salió como pudo a avisar a sus familiares y buscar a su hijo que se encontraba cerca, pero sucedió lo contrario “Como venia corriendo delante del río avisando, intenté cruzarlo y me pegó contra una camioneta, que si no es por esa camioneta me lleva arrastrado” detalló.

José Sucre, fue otro de vecinos que pudo observar como inició todo el desbordamiento por la calle principal y ver como arrastraba desde enormes árboles, hasta vehículos.

INMENSAS ROCAS

No solamente fue afectada la calle principal, por sus adyacencias también sufrieron pérdidas materiales, uno de ellos fue el callejón Victoria, justamente el paso de la quebrada La Mona, el cual quedó destrozado por las inmensas rocas que trajo la creciente.

Richard Córdova, otro de las habitantes de la zona, conversó con el equipo reporteril de El Periodiquito, comentado “por aquí el agua se elevó unos dos metros de altura, se llevó varias casas” vale destacar que las piedras tienen un diámetro de más de un metro, capaz de destruir con facilidad lo que estuviera en su paso.

COMERCIOS Y VEHÍCULOS

A lo largo de toda la calle principal se pudieron observar los vehículos y comercios afectados, más de quince automóviles fueron devastados por la fuerte crecida, quedando atorados algunos entre sí, otros impactaron contra postes y demás quedaron en la vía atravesados.

Dos autobuses de pasajeros quedaron atrapados por la corriente, uno de ellos iba con pasajeros, pero todos pudieron escapar ilesos.

Mientras que los comercios afectados apenas pudieron abrieron sus puertas para salvar algunos enceres materiales y resguardar otros.

Carlos Colmenares, quien se encontraba ayudando en una panadería que fue afectada, nos comentó “todo fue en cuestión de segundos, el agua aquí superó el metro de altura”.

Vale destacar que la zona más afectada fue Palmarito, quedando muchas viviendas destrozadas por los embates por el agua. Las autoridades no tardaron en subir al rescate de los afectados.

SIN ELECTRICIDAD

Por la caída de arboles sobre el tendido eléctrico, desde Casa Apure hacía arriba no tenían electricidad.

VOCES DE LA TRAGEDIA



