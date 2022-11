PJ se ha desplegado en Aragua en busca de soluciones

|| Yirvis Vásquez

Rodrigo Campos, presidente del partido, precisó que articulan con cada una de las comunidades con problemas

Rodrigo Campos, presidente del partido Primero Justicia en el estado Aragua, detalló que desde el mes de julio luego del proceso de elección dentro de la tolda amarrilla, se han activado por la región aragüeña, con la finalidad de atender las denuncias de la población.

“Nos estamos organizando en base a las necesidades que las personas tienen y padecen, parte importante en esta etapa es que Primero Justicia tiene un vinculo entre las necesidades y las soluciones para volvernos una alternativa de gobierno”.

Campos precisó que el partido debe articular con cada una de las comunidades y no quede siempre la denuncia.

“Debemos pasar a la acción que los ciudadanos vean a través de los partidos políticos empoderarse para tener una solución a su problema, donde el Estado no llega, no es que le hagamos la tarea al Estado, pero no podemos resignarnos a vivir bajo condiciones infrahumanas”.

El político dijo que se pudo evidenciar cómo los primeros meses las alcaldías colapsaron de gestión haciendo actividades de ocio o creativa, pero no resolvieron los problemas de infraestructura.

“Cuando llegó la lluvia los avances que habían hecho se acabaron, inundaciones, problemas terribles en las comunidades, no solo es limpiar, sino hacer los mantenimientos preventivos, queremos ir avanzando y creando un comité de usuarios para dar soluciones a la gente”.

Cabe resaltar que se han realizado actividades de salud y alimentación como parte de la agenda.