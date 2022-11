Comunidades de Aragua sin agua desde hace tres semanas

|| Yirvis Vásquez

Más de tres semanas sin el servicio de agua potable tienen algunas comunidades del estado Aragua. Lugareños deben pagar camión de agua cisterna o comprar botellones para poder realizar sus quehaceres.

En la comunidad de Piñonal municipio Girardot, Orlando Álvarez aseguró que está situación no es nueva, sin embargo, actualmente lleva tres semanas sin llegar una gota de agua por tuberías. Debe comprar agua mineral diario.

“Yo tengo un tanque que obviamente ya se me acabo porque no ha llegado el agua, y he tenido que comprar botellones para resolver”.

La misma situación se repite en la comunidad de La Morita II y Santa Inés en el municipio Francisco Linares Alcántara, vecinos están desesperados por esta situación.

“El agua solo llega una o dos veces por semana, pero desde hace tres semanas atrás no llega nada, es una locura para poder hacer los quehaceres” denunció Carla García.

“Ya estoy cansada de esta situación el agua va y viene y las autoridades no hacen nada, hasta cuándo” expresó Milagros Velázquez de La Morita.