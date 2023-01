Docentes: No podemos volver a las aulas con ese sueldo

|| Yirvis Vásquez / Foto Cortesía

Representantes de escuelas de la parroquia Pedro José Ovalles en Girardot, se concentraron ayer en El Torreón Los Cocos

Maestros de cuatro escuelas de la parroquia Pedro José Ovalles del municipio Girardot, en el estado Aragua, manifestaron ayer en una nueva jornada de reclamos por salarios dignos.

Los docentes se concentraron desde tempranas horas de la mañana en las afuera de la escuela Leticia Mudarra, ubicada en la avenida Fuerzas Aéreas con el barrio José Gregorio Hernández, a donde se apostaron con pancartas y consignas en las que aseguraron que no volverán a las aulas hasta obtener respuesta a sus peticiones.

Detallaron que la próxima convocatoria en la parroquia es para el martes 31 de enero, día en el que prevén concentrarse nuevamente en la avenida Fuerzas Aéreas con la calle principal de la comunidad José Gregorio Hernández.

Eilin Eregun, personal administrativo de la UEN Enrique Vásquez Fermín, manifestó que la lucha es de todos y no solo del magisterio.

“Había representantes, docentes, administrativo y obreros, esta lucha es de todos, caminamos varias cuadras del sector hasta el semáforo de la avenida Fuerzas Aéreas”.

La docente dijo que esta semana cobraron su quincena y no fue más de 100 bolívares. “Estamos en descontento por eso, no puede ser que sea mayor un bono que el sueldo de 15 días, no podemos volver a las aulas con ese sueldo”.

Ayer iniciaron las asambleas permanentes en los municipios Libertador, Lamas y Ribas, para continuar en los próximos días en las distintas localidades de la entidad, con el objetivo de unir fuerzas y mantener el reclamo a una sola voz, por sueldos y beneficios labores que se ajusten a la realidad económica del país.