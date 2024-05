Wisin propuso a cantante zuliana hacer un remix de una de sus canciones

El cantante puertorriqueño Juan Luis Morera Luna, conocido como Wisin, se puso en contacto con la cantante zuliana María Laura para proponerle trabajar juntos en un remix de un tema original hecho por la venezolana.

La propuesta de Wisin surge luego de que se creara una polémica en redes sociales cuando María Laura comentó que el puertorriqueño había utilizado parte de su tema Una como yo.

La afirmación hecha por la venezolana causó confusión en redes sociales, por lo que tuvo que aclarar que ella no buscaba crear polémica y más bien se sentía emocionada al escuchar su tema en la voz del puertorriqueño.

Sin embargo, María Laura, luego se vio obligada a solicitar apoyo al ver que su canción había sido eliminada de las plataformas digitales, dejándola solo por pocos días en su canal de YouTube.

Wisin se puso en contacto con la zuliana y realizaron una transmisión en vivo en Instagram. El cantante puertorriqueño decidió proponerle trabajar juntos.

“Tú sabes qué, lo que tenemos que hacer es un remix, un invento. Ayer me llamaron y yo dije, mira vamos a solucionar de una manera donde ella pueda crecer (…) Fui a tu perfil y me encanta lo que haces, obviamente somos de mundos aparte, pero por eso es interesante poder hacer el remix. Poder mezclar voces y estilos diferentes (…) Nada, mi reina, no te desilusiones, mi equipo de trabajo se va a comunicar contigo”, dijo Wisin.