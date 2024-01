Jesús Sucre se adapta a los lanzadores bengalíes

El experimento careta llegó a los Tigres de Aragua para reforzar la receptoria en el Round Robin

Tigres de Aragua tuvo un mal arranque en el Round Robin de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), tras caer en sus dos primeras presentaciones.

El receptor Jesús Sucre está consciente de esa situación y pretende elevar el nivel de los pitchers de la manada, dirigida por Welby “Buddy” Bailey, en corto plazo. Por esa razón, trata de ganarse la confianza de los tiradores en cada jornada.

Sucre, ficha de Águilas del Zulia que actúa en calidad de refuerzo con Aragua, espera que los abridores y relevistas muestren su mejor versión el jueves, cuando la tropa felina rete a Cardenales de Lara, que también perdió en sus dos primeras salidas en la etapa, razón por la que la batalla involucrará a elencos con urgencia de éxitos.

El defensor del plato sabe cómo amoldarse mejor a los serpentineros, con el fin de incrementar las posibilidades de triunfo de su escuadra.

“Hay algo que me ha funcionado a lo largo de mi carrera y es hablar con los lanzadores. La idea es saber cuáles son sus dos mejores envíos y eso te permite decidir qué pedir a la hora de trabajar juntos. Hasta ahora, gracias a Dios me ha ido bien”, dijo el sucrense a Efraín Zavarce, periodista de IVC, en el Estadio Universitario de Caracas, donde el miércoles Aragua trastabilló 5-2 ante Bravos de Margarita.

La capital resultó hostil para Tigres, pues el martes fue dejado en el terreno 6-5 por Leones del Caracas.

Sucre, de 35 años de edad, tuvo poco tiempo para conocer a sus compañeros en la fase semifinal, pero confía en que podrá ayudar al equipo, gracias a la sapiencia que adquirió a lo largo de 14 justas, en las que laboró para Leones, Navegantes del Magallanes, Caribes de Anzoátegui y Zulia.

“No es fácil trabajar con nuevo personal, pero no es la primera vez que me pasa algo similar. Mi experiencia me indica que uno puede acoplarse más rápido a un abridor porque lo ves cuatro o cinco innings por cada salida. En cambio, con los integrantes del bullpen es distinto porque hay brazos diferentes a los que te debes acostumbrar. Trato de aprovechar el tiempo en prácticas y juegos para que las cosas salgan mejor”, agregó el antiguo bigleaguer que es catalogado por los cronistas deportivos como un excelso vigilante del plato, algo que avalan estadísticas de Pelota Binaria.