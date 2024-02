Mundial de natación 2029 será organizado por Pekín, China

Pekín, la capital china, organizará los Mundiales de las especialidades acuáticas en 2029, según anunció este domingo el “bureau” de la Federación Internacional (World Aquatics), mientras que España se ha interesado por la organización de alguno de los dos siguientes (2031 o 2033).

Según pudo saber EFE de fuentes próximas a World Aquatics, España ha mostrado su interés en la organización de alguno de los dos siguientes Mundiales, pero la proximidad de los Juegos de Brisbane (2032) también ha suscitado la posibilidad de que en 2031 se pueda organizar en Australia.

The @WorldAquatics Championships 2029 will be hosted in the Chinese capital of #Beijing! 🇨🇳🤝

The global #aquatics community can look forward to world-class sporting action & entertainment in one of the world's most iconic cities. 🤩

