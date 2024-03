Escuela de Taekwondo Orlando Madera: Cuando la disciplina es la principal garantía de éxito

TALENTO NACIONAL Luigi Robello “A mí me gusta el taekwondo porque me ayuda con mi cambio físico. Quiero seguir practicando porque siento que tengo futuro aquí” Víctor Varela “Tengo diez años y lo que más me gusta es que tiene mucha arte marcial e historia. Mi sueño es ser cinta negra algún día” Sebastián Villegas “Soy cinta azul, me gusta que aquí podemos entrenar y hacer ejercicio. Los entrenamientos son fuertes y me divierto con mis compañeros” Carlos Blanco “Es un arte marcial muy entretenida, practico desde los 13 años y siempre he entrenado muy fuerte para lograr mis objetivos”