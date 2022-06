Hernán Pérez fue enviado de Tigres a Cardenales

|| Cortesía / Foto Cortesía



En una transacción inesperada, el club aragüeño recibió a tres lanzadores desde el equipo crepuscular

La organización Tigres de Aragua hizo oficial el día de ayer, el cambio con Cardenales de Lara por los lanzadores Adrián Almeida, Pedro Rodríguez y Argenis Angulo por el experimentado toletero Hernán Pérez

Entre las piezas que arriban al equipo aragüeño, se encuentran, Adrián Almeida, lanzador de 27 años de edad, con gran proyección como uno de los mejores serpentineros zurdos del beisbol profesional venezolano.

Asimismo, llega Argenis Angulo, lanzador con brazo fuerte con experiencia en el sistema de ligas menores entre AA y AAA, quien aportará mayor profundidad al bullpen. También se incorpora, Pedro Rodríguez, “El Amolador”, de comprobada trayectoria y jerarquía en el beisbol profesional venezolano, cerrador del año en la temporada 2018-19, quien con su aporte será fundamental en los planes del equipo, proyectado al regreso del año en nuestra liga.

El utility de San Francisco de Asís, tiene un promedio al bate de 302, 23 cuadrangulares, 133 carreras impulsadas, 57 bases por bolas, 436 de SLG y 780 de OPS en su carrera en la LVBP.

AGRADECIMIENTOS PARA HERNÁN

La directiva de Tigres de Aragua agradeció a Hernán Pérez quien pasa a Cardenales, por toda su entrega y profesionalismo que mostró durante sus cinco temporadas defendiendo el uniforme de la organización. “Sabemos de su calidad y entrega, estamos seguros que seguirá siendo ejemplo para las futuras generaciones en el beisbol venezolano” expresó el alto mando felino en un comunicado.

ASÍ REACCIONÓ

Hernán Pérez recibió su salida de los Tigres de Aragua, de una forma muy sorpresiva. “De verdad no me lo esperaba, me sorprendió mucho”, comentó el utility en sus primeras impresiones. “Desde hace unos días estuve hablando con el presidente de los Tigres (Víctor Zambrano) y no me comentó nada, pero ayer cuándo hablé con él me dio la noticia”, apuntó el utility con experiencia en las Grandes Ligas.

Aunque considera que aún falta mucho para ver acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), está confiado en participar en el circuito. Siempre que la salud se lo permita. “Es temprano en el año, no sé si voy a estar saludable para jugar allá. Siempre he pensado jugar en Venezuela y uniformarme sea con quién sea. Sí me van a ver jugando en Venezuela este año”, cerró Hernán Pérez en sus palabras a un medio nacional.