Yadier Molina firmó con Criollos y descartó dirigir al Magallanes para la 2023-2024

La principal opción de los turcos era el boricua que debutará como manager en la liga de su país

Los Criollos de Caguas, equipo que hace vida en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico, anunció ayer mediante sus redes sociales a su nuevo manager, se trata del boricua Yadier Molina.

Molina viene de dirigir en una temporada a los Navegantes del Magallanes en la Liga Profesional de Béisbol Venezolano (LVBP) donde registró 56 juegos, 29 ganados y 27 perdidos al mando de la nave turca.

Esos números le valieron para clasificar al Round Robin de la pelota venezolana, donde en 16 juegos, tuvo récord de siete victorias y nueve derrotas, quedando a dos juegos del segundo puesto que otorgaba el pase a la Serie Final de la LVBP.

Con el anunció de Yadier Molina como nuevo manager de los Criollos, Magallanes está en busca de un nuevo estratega para la venidera zafra 2023-2024 de la pelota criolla.

La gerencia magallanera detalló durante esta campaña muerta, que Molina se mantenía como una de las opciones para dirigir al equipo, sin embargo, no era ni la principal ni la única opción.

Solo un torneo duró el ciclo del futuro miembro del Salón de la Fama. Fue un año complicado, especialmente, por las reiterativas críticas de la demandante afición magallanera, que, en líneas generales, cuestionó su modo de llevar a los lanzadores, principalmente a los relevistas.

CANDIDATOS

Es posible que los navieros vean a lo interno y terminen dándole la responsabilidad a Robert Pérez, después de todo, la “Pared Negra” ha sido parte del staff en los años recientes, logrando ser un exitoso coach de bateo.

De la misma manera, otra opción para los Navegantes pudiese ser Henry Blanco. A pesar que en su único año con Tiburones de La Guaira recibió críticas similares a las de Molina, no se puede obviar el tremendo impacto que tuvo en los escualos.

OMAR LÓPEZ DESCARTADO

Según información de El Emergente, los Navegantes del Magallanes no tendrá a Yadier Molina como manager y tampoco a Omar López. Ambos negaron vincularse profesionalmente con el equipo para la próxima temporada de la LVBP, informó el gerente deportivo Luis Blasini.

“Conversé con él. Estaba claro de la situación con Yadier. Le pregunté si podía ser un candidato en caso que Molina dijera que no y me respondió que este año no va a dirigir en el Caribe. Ya tiene compromisos adquiridos una vez termine la temporada. No sé si cambiará de opinión más adelante, pero nos dijo que tiene compromisos previamente adquiridos para cuando termine la temporada de las Grandes Ligas”, aseguró Blasini.

