Detalles que no deben faltar en la mesa Año Nuevo

Decora la mesa para la cena de Año Nuevo tengas o no invitados. En estas líneas te damos algunas recomendaciones que te servirán de guía para que nada te falte y todo quede perfecto.

Estamos a solo horas de despedir el año 2021 y comience una nueva etapa, un nuevo ciclo en el que grandes y chicos ponen todas sus ilusiones para lograr nuevas metas.

Si deseas abrir los caminos, debes prepararte y nada mejor que comenzar con la cena, así que manos a la obra.

Decora la mesa

Aunque la comida es el punto central de la cena de Año Nuevo, la decoración no se debe dejar de lado, pues puede terminar por opacar el banquete.

No solo pienses en los alimentos que vas a servir, también debes cuidar detalles como, por ejemplo, qué mantel colocar, y hasta cuáles son las copas más apropiadas para esa noche.

Si aún no tienes claro estos detalles, sigue leyendo para que luego puedas conseguir todo lo que te haga falta y logres la armonía perfecta del momento.

Manteles

El mantel es un elemento super clave al momento de colocar la mesa de Año Nuevo.

No olvides sacar tus mejores piezas, bien sean manteles con flores de Navidad u otro elemento alusivo a la fecha. En caso de no contar con ninguno de ello, el clásico mantel blanco nunca te dejará mal.

Por otra parte, puedes utilizar manteles individuales siempre y cuando vayan a tono con el resto de los elementos que utilizarás para decorar la mesa.

Platos

Ubica los platos como corresponde y de acuerdo a los alimentos que vas a ofrecer en la cena.

Si te entusiasma el hecho de adornar la casa en fiestas decembrinas, puedes ponerte más creativa y adornar los platos que se van ocupar durante la cena antes de servir las preparaciones, pueden ser con algunas esferas, lazos dorados o con algún otro elemento decorativo que le de ese toque hermoso, lo más importante es jugar con la imaginación.

Copas

Estas son fundamental para hacer el brindis durante la fiesta de Año Nuevo. Si en casa tienes copas sencillas y quieres darle la elegancia que amerita la celebración, decóralas de forma sutil con una cinta y realiza un lazo o cubre la estructura de ella.

Cubiertos en la mesa

Este elemento no puede faltar en la mesa, si no cuentas con un set de cubiertos para ocasiones especiales, no te preocupes, decora los de uso diario con un lazo o un adorno especial alusivo a las fiestas y ubícalos según las normas de protocolo.

Velas

Este es un elemento que aporta elegancia a la mesa, incluso si no las enciendes.

Expertos recomiendan buscar velas largas en los colores tradicionales de la época.

Una alternativa es decorarlas con cintas muy delicadas que bien pueden ser en tonos rojo, verde, dorado o plata, según el estilo de tu decoración. Sin embargo, una sugerencia es que la cinta sea dorada para atraer riqueza y prosperidad a la mesa.

Servilletas

Sin duda es una fecha especial, por lo que se sugiere utilizar servilletas de tela, por lo menos para adornar, y las de papel para el momento de la comida.

Las piezas de tela se pueden colocar sobre el plato o justo a un lado, lo importante es que se sepa doblar o adornar con algún elemento que nos recuerde la época más bonita del año.

Centro de mesa

Existen muchas alternativas, sin embargo, lo importante es que este adorno no debe competir con los alimentos ni mucho menos estorbar al momento de servir la comida, realizar el brindis o durante las conversaciones entre los comensal