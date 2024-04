Reloj que usó el pasajero más rico del Titanic será subastado

John Jacob Astor IV, miembro de la adinerada familia Astor y el hombre más rico a bordo del Titanic, usaba un reloj de oro al momento del hundimiento del barco. Ese reloj saldrá a la venta en una subasta de recuerdos del trágico naufragio.

Astor fue una de las 1.500 personas que aproximadamente murieron cuando el Titanic se hundió el 15 de abril de 1912 después de chocar con un iceberg. Su esposa embarazada, Madeleine, sobrevivió.

El reloj es uno de varios objetos destacados que se ofrecen en la casa de subastas Henry Aldridge & Son en Wiltshire, Inglaterra, incluyendo la maleta que contenía el famoso violín tocado por el líder de la banda mientras el barco se hundía, y una cartera que documenta los viajes programados del Titanic.

El violín en sí fue vendido por US$ 1,7 millones a través de la misma casa de subastas en 2013 y es el artículo más vendido del barco hasta la fecha.

Se espera que el reloj se venda por entre £ 100.000 y £ 150.000 (lo que equivale a US$ 125.000 – US$ 188.000) y la maleta por entre £ 100.000-£ 120.000 (US$ 125.000 – US$ 150.000 respectivamente), según Andrew Aldridge, el gerente de la casa de subastas Henry Aldridge & Son.

La puja comenzó el 27 de abril al mediodía hora local (7 a.m. ET), dijo Aldridge a CNN.

Según la casa de subastas, el reloj estaba entre las pertenencias personales encontradas con el cuerpo de Astor después del hundimiento del Titanic. También llevaba gemelos mancuernas de oro, un anillo de diamantes, dinero y una cartera, entre otros objetos.

Después de la recuperación del cuerpo de Astor, esas pertenencias fueron enviadas a su hijo, Vincent Astor, quien restauró completamente el reloj para que funcionara. En 1935, Vincent regaló el reloj como regalo de bautizo al hijo recién nacido de William Dobbyn IV, secretario ejecutivo de John Jacob Astor, según la casa de subastas.

Aldridge dijo a CNN que la familia Dobbyn conservó el reloj hasta finales de la década de 1990, cuando fue subastado.

Un coleccionista no identificado en Estados Unidos compró el reloj en esta subasta y es el actual vendedor. Desde entonces, ha sido exhibido en varios museos.

“Así que, ya sabes, a lo largo de su tiempo, literalmente millones de personas lo han visto, lo cual es fabuloso”, dijo Aldridge.

Los gemelos de John Jacob Astor IV y el plano del alojamiento de primera clase del Titanic también están en oferta en la subasta. Se espera que los gemelos se vendan por entre £ 5.000 y £ 8.000 (US$ 6.250- US$ 10.000) y el plano de alojamiento por entre £ 20.000 y £ 30.000 (US$ 25.000 – US$ 37.500).