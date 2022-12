¿Cómo retocar las paredes sin que se note la diferencia?

Retocar las paredes es una de las opciones con las que afortunadamente se cuenta en estos tiempos en los que se debe priorizar los gastos.

Es decir, si el dinero no te alcanza para pintar las paredes del hogar, porque debes comprar alimentos, medicinas, etc., no te preocupes, en estas líneas te contamos qué puedes hacer para devolverle el color a los muros de casa.

Además, cómo puedes cubrir los roces en las paredes al mover los muebles, una salpicadura, el agujero de un clavo, o la obra de arte realizada por el más pequeño de la casa.

¿Qué es retocar las paredes?

Es aplicar una pequeña cantidad de pintura sobre una superficie más grande para obtener una película uniforme e intacta del mismo color.

Al aplicar este tipo de revestimiento se logra mantener por un tiempo el color y la apariencia de la pared, hasta tener la oportunidad de pintarla como debería ser.

Cabe acotar que, si estos retoques no se realizan correctamente, puede resaltar imperfecciones en lugar de corregirlas.

¿Cómo hacerlo?

En primer lugar,limpia y seca la superficie que vas a retocar. Pero si el desperfecto que quieres arreglar no es solo una mancha, sino que ha dejado un agujero o marca en la pared, debes realizar un enmasillado para taparlo.

Una vez concluyas con el enmasillado y haya secado, pasa suavemente una lija para que quede completamente nivelado, si la pared es lisa. Expertos señalan que este paso es muy importante, ya que si la pared no está totalmente lisa se seguirá notando por muy buen trabajo que se haga con la pintura.

Luego, aplica la pintura previamente removida en la zona más pequeña posible, lo justo para tapar el desperfecto. Difumínala hacia los bordes para fundirla con la base al máximo.

Una buena alternativa es utilizar un pincel de manualidades en vez de una brocha para así conseguir un mejor acabado.

Después, se deja secar por completo antes de poder apreciar el resultado. Debes tener presente que mientras la pintura está fresca no tiene el color final, así que no te preocupes si durante el proceso parece muy diferente.

De interés

Realizar retoques con pinturas de acabado satinado o brillante es casi imposible debido al brillo que se refleja cuando la luz rebota sobre la pared.

En este sentido, una pintura con textura matizada es la opción ideal para poder realizar retoques y que no se note, o que sea poco visible.

