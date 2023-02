Ideas para verte fabulosa mientras disfrutas de la playa

Seguramente al ir a la playa te has sorprendido con los looks de los presentes.

Algunas personas (hombres y mujeres) parecen sacadas de una película veraniega.

Combinaciones perfectas, piezas elegantes y que reflejan muy buen gusto. No te

preocupes, tú también podrás lucir a la moda sin mucho esfuerzo. Te contamos

cómo lograrlo.

Los vestidos, el crochet, las bragas, los shores, faldas y kimonos no pasan de moda. Al igual que los accesorios como sombreros, lentes y pañuelos. Por esto, inclúyelos en tu armario y, por supuesto, en tu equipaje de viaje.

10 ideas para verte genial

Falda tipo pareo. Puedes comprar algún modelo largo o armarlo con una buena

tela. El algodón, las transparencias y mallas siempre resultarán un buen aliado. Los

estampados con flores, mandalas o muchos colores serán ideales para la ocasión.

Acompáñala con una camiseta unicolor o con la parte inferior del traje de baño. Pantalones acampanados con estampado. Una opción que ha tomado mucha

fuerza después del regreso de la famosa “bota ancha”. Combina con el bikini y

estarás hecha. Vestido semitransparente. En la playa queremos estar frescas sin perder el

glamour. Elige un modelo largo y ligero. Te darás cuenta de que es un infalible en tu

maleta de viaje. Vestido camisero. Es ese modelo holgado en la parte superior, recto y de corte

sencillo. Añade un sombrero de paja, un collar largo y tendrás un resultado

encantador. Short y camiseta. El atuendo de las guerreras, estupendo para cualquier ocasión:

fiesta o picnic en la playa, paseo al atardecer o día de chapuzón. Es una mezcla de

comodidad y versatilidad. Si quieres afianzar tu look, inclínate por una camisa

manga larga y anúdala en la parte delantera. Braga corta o jumpsuit. Los expertos votan por un corte fresco y una textura

suave. Lo interesante de esta opción es que estarás vestida en un abrir y cerrar de ojos. Poco esfuerzo y grandes resultados. Igualmente, si la complementas con zarcillos largos, pulseras o unas lindas sandalias, tendrás el resultado perfecto. Minifalda vaquera. Las faldas desflecadas se encuentran en el top de las

tendencias 2023. Además, si cuentan con un efecto lavado, te darán el plus que

necesitas. Conjuntos de crochet. Ya sea en short, pantalón o incluso vestido, el crochet llegó

para quedarse. El tejido permite que se vea tu traje de baño y crea un aire muy

sensual. Los colores varían pero el blanco y el negro son de nuestros preferidos. Camisa de jeans. Una prenda para cualquier ocasión. Úsala al estilo de los

camisones largos o hazle un nudo en la parte delantera para un look de final de

tarde. Kimono largo. Los diseños al tobillo dan un aire muy sofisticado, pero a la vez

bohemio. Pueden usarse con un short o solo con el bikini.

Accesorios

Lentes. Los metalizados están en boca de todos, ya sean gafas redondas,

cuadradas o tipo aviador. Igualmente, el metal queda perfecto con las joyas que

elijas. No lo pases por alto.

Turbantes. Además de resaltar tu outfit, te ayudan a cuidar de tu cabello, así como controlarlo después de secarse al natural.

Sombreros. Impermeables, tejidos, de paja o del material de tu preferencia. Se

adaptan a cualquier ocasión, dan un aire de buen estilo, son favorecedores y cuidan

tu rostro de los rayos solares.

Sandalias de cuña. Si eres de las que no se conforma con sandalias de plástico

para la playa, los modelos de cuña te salvarán la vida. La altura es variable y

dependerá de tus preferencias, busca un color fácil de hacer juego y listo.

Cartera. Las de plástico transparente son una buena idea. Cuida que tenga un

tamaño apropiado para que lleves todo lo necesario.

Collares. Las joyas enaltecen los rasgos físicos. Procura que las cuentas puedan

mojarse y no se dañen con facilidad. De esta manera, no tendrás que preocuparte

por quitártelos antes de bañarte. Los collares de colores son de los preferidos para

un look playero.