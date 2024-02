Usher brilló en el Super Bowl LVIII

Usher fue el artista encargado del show del medio tiempo del Super Bowl LVIII en Las Vegas Nevada. Luego de que terminó la primera mitad entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, con ventaja para los de la Bahía por 3-10, fue el intérprete estadounidense quien puso el ambiente.

Usher, quien ha vendido más de 80 millones de discos en su carrera y acumula nueve canciones que se ubicaron en el No.1, interpretó varios de sus éxitos en el Allegiant Stadium, el cual vivió una transformación inmediata una vez que los jugadores de ambos equipos salieron del campo rumbo a los vestuarios.

El texano abrió el show con uno de sus éxitos más populares, mismo que fue ‘Caught Up’. Usher salió caminando en medio del emparrillado en lo que se dirigió al escenario para continuar son el show que duró 15 minutos, aproximadamente.

“Mamá, lo logramos. Esto es por ti”, dijo el cantante luego de sus dos primeras canciones mientras vio a la cámara y agradeció con señas el estar presente en el evento deportivo más importante de los Estados Unidos.

Fueron 10 canciones las que Usher interpretó y con varios éxitos como ‘Love In This Club’, ‘Confessions’ y ‘U Got It Bad’.

Además, el Allegiant Stadium y la afición se prendió cuando en la quinta canción salió Alicia Keys y ambos interpretaron ‘My Boo’, una de las canciones más populares de ambos y que es una de las nueve que lo llevo a ser el número uno en su momento.

Después interpretó ‘OMG’ con will.i.am y entonces el público se volcó, además de que cerró su interpretación con la canción ‘Yeah!’, misma en la que estuvo acompañado de Lil Jon y Ludacris, quienes salieron al escenario y se entregaron a los aficionados.

De inmediato, las redes sociales reaccionaron y el show de Usher levantó opiniones de todo tipo, aunque muchos reconocieron que el show visual fue de primer nivel pese a que no conocían las canciones.

Con información de ESPN