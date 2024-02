Directora venezolana Claudia Pinto triunfa en los Goya

La representación venezolana triunfó en los premios Goya al cine español, gracias al documental “Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elías” de Claudia Pinto Emperador.

El audiovisual cuenta la historia de la actriz catalana Carme Elías tras recibir un diagnóstico de Alzheimer en 2019. Pinto, logró alzar su estatuilla tras recibir una nominación a Mejor Documental con otras piezas como “Esta ambición desmedida”, “Contigo, contigo y sin mí”, “Iberia infinita” y “Caleta Palace”.

El premio de Pinto llegó además para el día de su cumpleaños y desde el escenario dedicó este logro a Elías, protagonista absoluta y quien junto a dicha directora decidió rodar su último proyecto.

“Carme me dijo ayer: Si esto llega a pasar ese es tu regalo y si no yo te saldré a comprarte algo por ahí. Muchísimas gracias, no sabía que se podía estar tan triste y tan feliz a la vez, pero si algo he aprendido en estos cincos años acompañando a Carme es a poner el acento en celebrar la vida”.