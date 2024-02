Diosa Canales aseguró que puede ganar las presidenciales: me lanzo y gano

Diosa Canales insistió en su llamado a la oposición para que la apoye como aspirante a la presidencia de la República, porque ella no se encuentra inhabilitada políticamente.

“Yo decir que me quiero lanzar a la Presidencia, no es algo malo, no es algo que los complique; al contrario, es algo que yo como mujer quizás no lo tengo desarrollado ahorita, pero es un instinto. Hay algo”, dijo durante su participación en un podcast.

La vedette añadió que, a su juicio, el “Señor” elige a la persona que debe ser presidente: “para ser política y presidenta, tienes que… simplemente, el Señor es quien te elige. Él te pone y luego te da las herramientas”.

Reiteró que para poder ‘liderar, tienes que tener sabiduría’. Acotó que, la gente a través de las redes sociales “me ha dicho de todo. Que no estoy preparada”.

Diosa Canales, también dijo que “los venezolanos no supimos valorar lo que teníamos. Deberíamos tratar de ver que lo que estamos viviendo es un proceso para aprender a valorar”.

La también cantante reiteró que “Dios permite que ellos” estén el poder, refiriéndose al actual presidente de la República. Segura de sí dijo “Si yo me lanzo, gano mañana”.

Aseveró que eso no los hace sus enemigos “simplemente, yo pienso diferente a ellos y quiero hacerlo diferente a como lo han hecho”.

Para culminar se comparó con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Quizás ahora solo soy una burla y se rían, como lo hacían con Trump que se burlaban y se reían, y le hacían de todo”.

Con información de Ronda