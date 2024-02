Don Francisco habló de su mayor arrepentimiento como artista

El presentador de televisión Mario Luis Kreutzberger, conocido como Don Francisco, habló púbicamente de su mayor arrepentimiento, después de conducir durante 52 años el exitoso programa Sábado Gigante.

A través de su pódcast, el también empresario chileno reveló que se arrepiente de haberle dedicado más tiempo a su trabajo que a su familia.

“Yo siento que me desequilibré, yo siento que ese éxito me hizo daño porque le dediqué mucho más tiempo al aplauso que al crecimiento de mi familia, que a la formación de mi familia y al crecimiento de mis hijos”, expresó.

Asimismo, Don Francisco contó que por trabajar tanto en el medio de la comunicación no compartió el suficiente tiempo que debía compartir con su esposa y con sus hijos cuando estaban pequeños.

“Trabajaba tanto que dejé de lado la necesidad de presencia, el afecto, el cariño y sobre todo el tiempo que los hijos y la esposa requieren, no lo entendí en ese momento y hoy día me arrepiento, me arrepiento de no haberlo entendido”, afirmó.

Recordemos que Sábado Gigante fue el programa de entretenimiento más antiguo de la televisión sin interrupción, creado el 5 de agosto de 1962 en Estados Unidos y su última emisión se llevó a cabo el 15 de septiembre de 2015.

