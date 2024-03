Yul Bürkle le rechazó una importante propuesta a Scarlet Ortiz

Scarlet Ortiz y Yul Bürkle dieron detalles de su relación amorosa en una entrevista para un pódcast. Durante la divertida conversación, el venezolano aprovechó para confesar que en una oportunidad la protagonista de la recordada telenovela Mis tres hermanas le propuso que se casaran, pero él la rechazó.

“Ella me lo pidió una vez y la rechacé (…) Yo le dije ‘mi amor, mi abuelita decía que lo que está bien, déjalo quieto”, contó el también modelo entre risas, luego de que una de las personas del público les pregunto si nunca les ha hecho falta casarse.

Ante esto, Scarlet Ortiz tuvo su derecho a réplica, momento en el cual aseguró que Yul Bürkle fue el primero que pensó en llegar al altar, y relató que un día le pidió matrimonio con gran parte de su familia como testigo.

“Él me lo pidió primero y lo rechacé (…) De paso me hizo la trampa completa en un diciembre delante toda mi familia. Oye verdad que tú me tendiste una trampa”, afirmó la también presentadora de televisión y agregó que sucedió cuando tenían cuatro años juntos.

Asimismo, Ortiz mencionó que luego de que su pareja le mostró el anillo de compromiso ella le dijo que no quería casarse, pero años después cambió de opinión en un viaje a Las Vegas, Estados Unidos, momento en el cual fue Bürkle quien dijo que ya no quería boda.

Finalmente, la artista dejó claro que “no nos ha hecho falta, lo hemos pensado porque Bárbara quiere llevar los anillos. No está descartado, pero nunca fue una prioridad para nosotros, nosotros le hemos dado más importancia al compromiso que a un papel firmado”.

Cabe recordar que Scarlet Ortiz y Yul Bürkle comenzaron su relación amorosa en el año 1999. Actualmente tienen 25 años juntos y son padres de una adolescente llamada Bárbara.

Con información de Ronda