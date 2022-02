Valentina Quintero rechazó fiesta en el Tepuy

La periodista venezolana, Valentina Quintero, rechazó la fiesta realizada por un grupo de personas en la cima del Tepuy Kusari en el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar.

Mediante su cuenta de Instagram, Quintero afirmó que “la dictadura no entiende la naturaleza. No le interesa. No la aprecia. Por eso existe el arco minero. Se hacen mansiones en el Ávila y también en Los Roques. Además, practican la tala y quema. Destruyen la reserva de Cuare. Se contamina Morrocoy. El poder es así”.

Del mismo modo, resaltó que los parques nacionales son espacios para el asombro. Para extasiarse con la naturaleza. Para oír el viento y contemplar sus bondades.

Asimismo, la venezolana, quien ha desarrollado un amplio trabajo durante años en defensa de la naturaleza, destacó que el Parque Nacional Canaima, es un espacio protegido por ley porque es único e irrepetible. “Un regalo de Dios para seres humanos sensibles”.