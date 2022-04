Arcángel reiteró que no visitará Venezuela

Arcángel es sin lugar a dudas, uno de los más duros dentro del género urbano. Su trayectoria ha sido de las más destacadas. Por lo tanto, su esencia sigue vigente con el pasar de los años.

Puerto Rico, Colombia y Panamá han sido uno de los diferentes países que han recibido al boricua en la serie de conciertos que se encuentra realizado. Sin embargo, se conoció que desde Venezuela también han exigido la presencia del reggaetonero, quien no dudó en responder públicamente.

A través de un video en redes sociales, Arcángel dejó saber que no tiene pensado venir al país caribeño mientras esté el actual Gobierno.

“Esto es pa’ la gente de Venezuela, les voy a decir algo, a los promotores de Venezuela y eso. Ya yo fui bien claro y dije que hasta que no saliera ese gobierno yo no iba a ir porque tienen a uno de los países favoritos de uno pasando trabajo y yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas”, expresó el destacado artista.

Ofrecerá concierto gratis

En ese sentido, recordó lo que anteriormente había mencionado sobre visitar Venezuela. “Yo lo dije, la primera vez que yo vaya pa’ Venezuela va a ser de gratis, no voy a cobrar un peso, pero voy a dar alegría de verdad”, terminó por decir el reggaetonero.