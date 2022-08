Murió la actriz Anne Heche, una semana después de sufrir accidente de tránsito

La actriz estadounidense Anne Heche falleció este viernes a los 53 años de edad, una semana después de sufrir un aparatoso accidente de tránsito mientras conducía a gran velocidad por las calles de Los Ángeles (EE UU).

La muerte fue anunciada por su amiga Nancy Davis en una publicación de Instagram y posteriormente confirmada por su familia, que ya había avanzado que se encontraba en coma desde hacía varios días y con escasas posibilidades de supervivencia.

Anne Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela Another World, por la que ganó un Emmy.

Luego protagonizó varias películas independientes – Psycho (1998), I Know What You Did Last Summer (1997), Six Days, Seven Nights (1998) – y llegó a estar nominada a un Tony por la obra de Broadway Twentieth Century.

Con información de El Nacional