Yordano más intimo cautivó al público de Maracay

Adriana Álvarez / Fotos: Adriana Álvarez

Aunque no fue una “Noche de luna llena”, sí hubo bastante “Madera fina” durante la rueda de prensa que Yordano Di Marzo, ofreció el pasado viernes en un reconocido hotel al norte de Maracay, previa a su presentación en la ciudad.

Vestido de blanco, con sus característicos lentes oscuros y una sonrisa que no desapareció durante toda la velada, el compositor habló de sus 40 años de trayectoria musical, con temas que se mantienen vigentes y que demostró que la nueva generación también las corea.

“Yordano no quería ser solista, Yordano quería ser un Beatles”, comenzó el compositor, quien añadió que al momento de iniciar su carrera ya existían muchos artistas conocidos, pero su impulso y dedicación lo catapultaron a ser un verdadero ídolo de generación en generación de la música venezolana.

El autor de “Por estas calles” compartió uno de los momentos más sorpresivos en su carrera, cuando se enteró de lo sonado que estaba en el país y fue con la canción de “Manantial de corazón”.

“Resulta que yo me enteré que estaba ‘pegado’ una noche pasando por un bar y escuché que la estaban cantando y me dije ‘estoy sonado, estoy pegado’. Fue muy agradable escuchar la música escrita con la idea de lo que somos”.

UN MOMENTO CONMOVEDOR

Di Marzo conmovió a los presentes al contar su experiencia con el cáncer de médula ósea detectado en 2014 y que superó con la ayuda de Dios y de su esposa.

Entre lagrimas y voz cortada, contó que la enfermedad lo agredió muy fuerte, hasta llevarlo a pasar tres días en coma, pero su fuerza y ganas de seguir llevando música a los oídos de sus fans lo hizo superar el mal, para así sacar su más reciente álbum: “Después de todo”, nombre que lleva tatuado en su alma, pues aseguró que tras haber vivido días duros, todo pasó y así algo bueno tuvo que pasar para reencontrase con su público venezolano.

GRAMMY A LA EXCELENCIA MUSICAL

Yordano confesó que ya han sido tres veces las que ha estado nominado al Grammy, pero la más reciente ha sido muy emocionante, pues el mismo presidente de los premios lo llamó para anunciarle la gran noticia, merecedor del “Grammy a la excelencia musical”.

“Yo soy muy llorón, pero no lloré, fue muy emocionante recibir la noticia, es un premio que se lo dan a grandes músicos y me dio un fresquito cuando me enteré”, dijo riéndose y aumentando la emoción de la noche.

UNA NOCHE DE LUJO ¡Al fin llegó el sábado!, noche de la presentación de Yordano en el Teatro de la Ópera de Maracay, esperada por muchos y a casa llena, el compositor enamoró y muchas sensaciones salieron a flote en el emblemático recinto cultural de la ciudad. Con su equipo de orquesta musical llenó de romanticismo y emoción al público, que de principio a fin corearon inéditas canciones como: Locos de Amor, Madera Fina, No voy a mover un dedo, Manantial de Corazón, Días de junio, Hoy vamos a salir, Por estas calles, Robando azules, Otra madrugada, entre muchas más, que no defraudaron un solo minuto y aprovechó para deslumbrar con su hermosa voz con “Enamorarnos otra vez”, su nueva canción que volvió a cautivar a los presentes. El artista terminó su presentación con “Perla Negra”, la cual hizo que todo el teatro ovacionara y cantara tan anhelado tema, seguidos de aplausos y vítores para uno de los representantes más emblemáticos en Venezuela y el mundo. De pie, el público despidió a Yordano, con la esperanza de volver a tener en la ciudad a este gran icono y leyenda musical.