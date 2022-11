¿Participará Shakira en el Mundial de Qatar 2022?

Aunque esta semana se anunció la participación de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022, la colombiana habría declinado su participación tras recibir una gran cantidad de críticas después de confirmar su actuación.

Aunque la cantante aún no ha hablado de forma oficial sobre su decisión de no actuar en ceremonia inaugural, su entorno confirmó que no participará en el show previo al primer partido entre la selección anfitriona y Ecuador, que se producirá el domingo 20 de noviembre.

La colombiana no es la única que rechazó participar en la ceremonia inaugural de Qatar. El pasado domingo la cantante británica Dua Lipa expresó que no participará en la inauguración del Mundial.

“Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas en materia de derechos humanos que hizo cuando obtuvo el derecho a organizar la Copa del Mundo”, indicó la intérprete de “Levitating” en sus historias de Instagram.