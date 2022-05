Ricas bombas rellenas

Es viernes de dulce y de comerte una rica bomba rellena, aprende a hacerlas con nuestra #RecetaEP

Con esta receta salen 21 unidades de 40 gr c/u.

Ingredientes:

🔹Mantequilla 100 gr

🔹Harina 0000 500 gr

🔹Azúcar 60 gr

🔹Huevos 2

🔹Leche 150 ml

🔹Esencia de vainilla c/n

🔹Levadura 25 gr fresca o 10 de instantanea

🔹Sal 1 pizca

🔹Ralladura de limón

Crema pastelera:

🔹Leche 250 ml

🔹Azúcar 60 gr

🔹Huevo 1

🔹Maizena 15 gr

🔹Esencia de vainilla c/n

Procedimiento:

Primero vamos a hacer la esponja, para eso mezclamos un poco de leche tibia, una cucharada de azúcar y la levadura, la tapamos y la dejamos reposar 15 minutos.

Colocamos el resto de los ingredientes (excepto la mantequilla) en un bol, agregamos la esponja de levadura y mezclamos hasta formar una masa. Luego, agregamos la mantecaquilla y seguímos amasando. En este momento la masa se vuelve muy pegajosa, pero atención no le agregues mas harina, amasala aunque cueste por 10 minutos y vas a ver que ya no queda pegajosa. Deja descansar 20 minutos. Pasado ese tiempo cortamos porciones de masa de 40 gr cada uno, bollamos y las colocamos en una placa enmantecada, las dejamos. leudar hasta que dupliquen su volumen..

Mientras tanto, preparamos la crema pastelera, ponemos a calentar la leche con la mitad de la azúcar. En un bol mezcla el restante de azúcar junto con la maizena. Agregale los huevos y mezcla hasta integrar. Agregale la leche caliente y lleva todo devuelta al fuego suave, revolviendo.. continuamente hasta que rompa el hervor. Cuando eso sucede cocina un minuto mas sin dejar de revolver. Afuera del fuego agregale la esencia de vainilla y tapala con un film en contacto para que no se forme una costra. Deja enfriar.

Una vez que leudaron los panes, los pincelamos con huevo batido, cocinamos en un horno a 180º por 15-20 minutos aproximadamente o freímos sin pincelar, ya frío cortamos los panes en diagonal con la ayuda de una tijera, rellenamos con crema pastelera y dulce de leche repostero. Por encima espolvoreamos con azúcar impalpable.