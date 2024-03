Estos pequeños cambios en la alimentación salvan vidas

Realizar cambios en la alimentación no es un tema de juegos ya que de ello depende la salud en general de las personas.

Muchas veces decidimos hacer cambios en cuanto a la ingesta de determinados productos, eliminarlos de la dieta o incluir otros, sin si quiera consultar con un nutricionista, por ejemplo.

Esto es un error, ya que cada alimento proporciona vitaminas y nutrientes necesarios para gozar de buena salud, en tal sentido, la clave está en aprender a alimentarnos de manera equilibrada.

¿CÓMO FAVORECEN LOS CAMBIOS EN LA ALIMENTACIÓN?

Según los expertos, un cambio en la dieta requiere de un tiempo para que el estómago se adapte. El hecho de ingerir menos comida, o incluir nuevos alimentos puede tener repercusiones en el estómago, pero a la larga, si se hace de manera equilibrada, favorece la salud en general.

Cabe acotar que, implementar estos cambios es realmente beneficioso, sin embargo, deben hacerse de manera progresiva; es decir, en lugar de cambiar la dieta de un día para otro, realiza cambios de a uno. Además, intenta agregar alimentos saludables y que disfrutas, en lugar de eliminarlos.

COMER MEJOR PARA SALVAR VIDAS

Seguir estas reglas ayudarán a que los cambios en la alimentación no pongan en riesgo la salud, ni la vida:

– Come más: frutas, verduras y hortalizas, legumbres, frutos secos. Acompaña con actividad física y aumenta la vida social.

– Opta siempre por: beber agua, comer alimentos integrales, usar aceite de oliva virgen, alimentos de temporada, llevar comidas caseras al trabajo o centro de estudio.

– Ingiere menos: sal, azúcar refinada, grasas, carnes rojas y procesadas, alimentos ultraprocesados.

IMPORTANTE

Cuando de implementar cambios en la alimentación se trata, es necesario tomárselo muy en serio, para ello, establece pequeñas metas que te lleven a concretar el objetivo.

También es esencial, tomarse su tiempo para comer y evitar las distracciones, como las pantallas o los libros mientras comes, ya que esto hará que sientas que no has comido.

Con información de 2001