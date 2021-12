Conoce qué es la dieta cetogénica

Si entre tus propósitos de año nuevo se encuentra perder peso, entérate en qué consiste la dieta cetogénica y descubre si te conviene llevarla a cabo.

Esta es una dieta estricta de alto contenido en grasas y baja en hidratos de carbono que puede reducir, y a veces hasta detener por completo, las crisis epilépticas.

Científicos indican que se llama “cetogénica” porque fabrica cetonas en el cuerpo. Las cetonas se fabrican cuando el cuerpo usa las grasas para obtener energía.

Dieta cetogénica

Diversos estudios científicos han llegado a la conclusión de que una dieta baja en carbohidratos, pero alta en grasas puede ser más eficaz para perder peso a corto plazo que una dieta baja en grasas.

Este plan de alimentación consiste en un 80% de grasas, un 15% de proteínas y solo un 5% de carbohidratos. Es decir, alguien que consuma 1.500 calorías al día, solo comerá 19 gramos de carbohidratos.

La dieta se basa en la idea de que cuando uno quema calorías de los carbohidratos, el cuerpo comenzará a quemar grasa para obtener energía, entrando en un estado llamado cetosis.

Debes saber

La dieta cetogénica puede contribuir a la pérdida de peso, a la reducción del colesterol malo y de la glucosa, además, del aumento del colesterol bueno.

Aunque la dieta cetogénica es segura para las personas saludables, puede que aparezcan algunos efectos secundarios al principio hasta que el cuerpo se adapte.

En principio, este régimen provoca una disminución en la energía y en la capacidad mental, un incremento en la sensación del hambre, problemas de sueño, náuseas, malestar digestivo y disminución del rendimiento en el ejercicio.

Para minimizar este problema, puedes intentar seguir una dieta estándar y baja en carbohidratos durante la primera semana. Esto podría enseñarle al cuerpo a quemar más grasa antes de que elimine los hidratos de carbono por completo.

Una dieta cetogénica también puede cambiar el equilibrio del agua y minerales del cuerpo, por lo que puede añadir un extra de sal a las comidas o tomar suplementos minerales.

Al menos al principio, es importante que coma hasta que se sienta saciado y que evite restringir demasiado las calorías. Normalmente, la dieta cetogénica provoca pérdida de peso sin una reducción calórica intencional.

Beneficios y efectos a largo plazo

Expertos señalan que es una dieta controvertida. Sus defensores afirman que utiliza una fuente de cetonas “más limpia” para obtener energía que los carbohidratos de combustión rápida, por lo que proporciona energía y podría mejorar el estado de ánimo.

Ayuda a reducir los triglicéridos en la sangre y elevar el colesterol HDL o bueno en el organismo; traduciéndose así en una menor presencia de factores de riesgo cardiovascular.

Incluso, se le atribuye la reducción en los síntomas de demencia y un retraso en el deterioro cognitivo.

Los que se oponen a la dieta sostienen que la acumulación de cetonas a largo plazo puede ser perjudicial para la salud, ya que son fuentes de combustible “de emergencia”.

Las cetonas son moléculas con carga negativa, lo que significa que son ácidas. El cuerpo utiliza el calcio de los huesos para eliminar el ácido.

Se trata de una dieta desequilibrada por el alto consumo de productos animales, que no protegen de enfermedades como el cáncer, la diabetes, etc. Además, de no crear hábitos saludables.

¿Contraindicada?

Gracias a todos los estudios a los que ha sido objeto este plan de alimentación, se indica que existe riesgo de deshidratación, estreñimiento y cálculos renales.

Los hidratos de carbono ayudan a retener líquidos en el cuerpo. Los carbohidratos retienen el agua en el cuerpo. Cuando se excluyen los carbohidratos de la dieta, se excretan más líquidos en la orina.

Por lo tanto, es vital beber mucha agua para evitar el estreñimiento y síntomas como la fatiga, los dolores de cabeza y el dolor muscular, que a menudo son causados por la deshidratación y la pérdida de electrolitos.

Otros efectos secundarios de la dieta pueden ser un mayor riesgo de cálculos renales (debido a la deshidratación y a la orina ácida rica en calcio), mal aliento, calambres musculares y mareos. Además, existe el riesgo de que las grasas saturadas aumenten el colesterol malo, causante de la aterosclerosis. Por ello, el médico debe controlar los niveles de colesterol cada mes.

La dieta cetogénica no es una simple dieta de adelgazamiento. Muchas personas la siguen de forma permanente. Mientras que otros la consideran una solución a corto plazo para perder peso.

Sin embargo, el proceso de cetosis puede tener más efectos negativos que positivos, ya que muchas personas experimentan mareos, palpitaciones, disminución en la densidad ósea y enfermedades hepáticas.

Esta dieta no debe seguirse sin supervisión médica si padeces una enfermedad cardíaca, una diabetes mellitus de tipo 1 o 2, por ejemplo.

Importante

Debes saber que es recomendable que consultes a un médico especialista, que te orientes sobre si es factible que puedas realizar este régimen de alimentación y hasta desarrollar un plan personalizado de acuerdo a tus objetivos.

Con información de Diario 2001