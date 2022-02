El pepino y la sábila son dos ingredientes que, al combinarse, conforman un excelente jugo para reducir el colesterol, en conjunto con el tratamiento pautado por el médico.

Los ingredientes de esta bebida depurativa y diurética nos brindan una gran cantidad de nutrientes esenciales que, tras ser asimilados, ayudan a mejorar los procesos para eliminar el exceso de colesterol.

A continuación, repasaremos los beneficios que brindan cada uno de sus ingredientes.

Beneficios de la sábila:

La sábila es una planta que ha formado parte de la medicina natural desde hace siglos. Es muy bien conocida por acción antiséptica, antiinflamatoria y antioxidante.

También es bien conocida por: ayudar a combatir la retención de líquidos y favorecer el tránsito intestinal, con lo cual facilita la eliminación del exceso de colesterol. Además, ayuda a cicatrizar las heridas, nutrir e hidratar la piel.

Beneficios del pepino

El pepino es una hortaliza baja en calorías que, por la riqueza de nutrientes, podría ser muy útil para evitar la hipercolesterolemia. Es un alimento rico en agua y compuestos antioxidantes, con lo cual, reduce la oxidación de las grasas y evita que el colesterol se sintetice.

Asimismo, sus vitaminas y minerales disminuyen la formación de placa en las arterias, manteniendo el flujo normal de la sangre.

Por otra parte, su fibra ayuda a atrapar las grasas dañinas de los alimentos, evitando su retención en el organismo. Además, contiene potasio, el cual ayuda a reducir la retención de líquidos para prevenir la hipertensión.

Jugo para reducir el colesterol

No dudes en preparar este saludable jugo para reducir el colesterol si sufres de hipercolesterolemia o bien, has comido un exceso de comidas ricas en grasas malas. Eso sí, no dejes de seguir el resto de las indicaciones que te dé tu médico.

Ingredientes

½ pepino (10 g).

El zumo de un limón.

3 cucharadas de cristal de sábila (30 g).

Preparación

Extrae el jugo del limón y reserva. Limpia y corta el pepino en rodajas finas.

Lleva el zumo, el pepino y el gel de aloe a la licuadora. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea.

Si gustas, puedes agregarle un diente de ajo crudo para potenciar sus propiedades.

Sirve al momento.