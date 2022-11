Duerme suficiente para tener un organismo equilibrado

Cuando se duerme el cuerpo recupera energías y elimina el estrés acumulado durante el día. Así como nos preocupamos por alimentarnos sanamente y hacemos ejercicio para tener un cuerpo activo, el sueño es fundamental para nuestra salud.

El dormir mínimo de 7 a 8 horas diarias nos asegura que nuestro sistema inmunitario trabaje adecuadamente. La falta de sueño puede acarrear una gran variedad de inconvenientes que no permitirán tener una vida saludable.

Además del sistema inmunitario, la falta de sueño puede comprometer la regulación de nuestra presión arterial, la salud mental y el buen equilibrio de los niveles hormonales.

Sigue leyendo para que conozcas los tres factores principales que puede afectar en tu organismo la falta de sueño regular.

Principales problemas cuando se duerme poco

Estrés

Como lo mencionamos anteriormente, durante el sueño recuperamos energías y liberamos todo el estrés acumulado. Por ello, cuando el proceso de sueño no se lleva adecuadamente no solo no liberamos ese estrés, sino que no cargamos de tensión. Esto significará que nos levantaremos cansados y de mal humor.

Esto significa que no serás capaz de gestionar tus emociones, además de ganar angustia y mucha ira. Por ende, todo esto se puede transformar en depresión o ansiedad.

Aprendizaje

Aunque no lo creas, el dormir suficiente te hará más inteligente. Esto se debe a que cuando no se duerme bien o pocas horas, la capacidad cognitiva comienza a deteriorarse.

Se verá afectada la capacidad de atención, el estado de alerta y el razonamiento. He aquí la importancia de un buen descanso reparador, ya que con él podrás almacenar y entender nuevos conceptos, ser más productivo durante el día y evocarás fácilmente recuerdos almacenados.

Deseo sexual

Si piensas que el sexo es puro placer, estás en un grave error. Tener actividad sexual aumenta los niveles de testosterona del organismo masculinos- Hormona que ayudará a mantener el impulso sexual, la producción de espermatozoides y la salud de los huesos.

Con Información del Diario 2001.