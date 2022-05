¿Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin que los demás se enteren?

Los grupos de WhatsApp surgieron como una forma más sencilla para poder comunicarse con amigos y familiares, pero era cuestión de tiempo para que se convirtieran en una herramienta laboral. Algunas veces pueden resultar incómodos para el usuario no solo por la cantidad de notificaciones, sino porque ocupan espacio dentro de la aplicación y en la memoria del teléfono. Pero hay un truco para -de alguna forma- “salirse” sin que nadie se entere.

La inmediatez de la comunicación fue en su momento una tentación para el ámbito laboral. Sin embargo, esto hizo que las fronteras entre el trabajo y el ocio ya no sean tan nítidas y que las pautas sobre cómo manejarse queden muchas veces a criterio de cada uno. Además, las constantes notificaciones suelen ser un asunto que incomoda a más de uno, por lo que hay quienes pierden la paciencia y deciden abandonarlo y arriesgarse a quedar expuestos ante el resto de los integrantes.

Para que esto no suceda, los usuarios, ávidos de hallar la manera para no quedar mal con los demás, descubrieron que existe la forma ideal para no ver más ni estar pendiente de lo que sucede en los grupos.

A modo de aclaración, es importante mencionar que hasta el momento no hay una forma de irse de los grupos sin que le aparezca al resto la notificación al final de todo, pero sí se pueden ocultar para olvidarse de ellos, y en esta nota se revela en detalle lo que hay que hacer.

Lo primero es replantearse la idea de abandonar el grupo y ver si es necesario hacerlo. Pero dado que no existe una forma de dejarlo sin que los demás sepan, lo que se puede hacer es silenciarlo, ocultar las notificaciones y archivarlo.

Cómo silenciar un grupo de WhatsApp

WhatsApp permite silenciar las notificaciones individuales y grupales para no apabullar al usuario. Existen tres opciones para hacerlo: por ocho horas, una semana o para siempre. Además, ahora es posible quitar los avisos de los mensajes para ese grupo, más allá de que esté silenciado, para que no aparezcan en la pantalla del teléfono cuando se está usando. Lo cierto es que esta es la alternativa más “educada” para no quedar mal con el resto de los presentes.

Para silenciar un grupo lo que hay que hacer es entrar a la aplicación.

Presionar el grupo que se quiere silenciar.

Tocar la campanita que aparece en la barra de tareas.

Elegir la opción que se desee: ocho horas, una semana o para siempre.

Desactivar la opción “mostrar notificaciones” y presionar “ok”.

Cómo archivar un grupo

Una vez que el grupo está silenciado, seguirá apareciendo en la aplicación de mensajería, por lo que será necesario ocultarlo. Acá la explicación de cómo hacerlo.

Una vez más, vuelve a presionar el grupo

En la barra de tareas presiona el ícono que figura como una caja y una flecha que apunta hacia abajo.

Listo, los mensajes de este grupo estarán silenciados y archivados.

Los grupos o contactos archivados, aparecerán en la parte superior de la aplicación. Esta es una forma que tiene WhatsApp de ordenar los mensajes, pero que no lo ves salvo que ingreses a ese atajo.

Por último hay que aclarar que una vez que se silencien y archiven las notificaciones de un grupo, aunque alguien te arrobe en un mensaje no te enterarás de esto y se corre el riesgo de no ver el mensaje.