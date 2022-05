5 motivos por los que el celular se calienta demasiado y cómo evitarlo

El celular es como una computadora en miniatura que también se calienta. Estos equipos cuentan con gran parte de los componentes que también tienen los computadores de escritorio, los cuales permiten realizar tareas como navegar por internet, usar aplicaciones y otras más que son necesarias. Por eso, debido a sus capacidades, uno de los problemas más comunes para estos dispositivos electrónicos es el sobrecalentamiento.

Es probable que haya notado que su celular se calienta de golpe a niveles alarmantes mientras lo usaba o después de cargarlo. Por este motivo, ahora le explicaremos 5 motivos por los que su celular puede estar sobrecalentándose y qué puede hacer para evitarlo.

Sesiones largas

Puede ser la más obvia de todas, pero sigue siendo vital mencionarla. El celular, como todo equipo tecnológico, puede presentar fallos si el usuario lo usa demasiado y sin descanso alguno. El aumento de temperatura en el celular se hace más notorio cuando, durante estas largas sesiones, se usan programas que demandan mucho del dispositivo como videojuegos, aplicaciones de streaming o software de edición. A veces, hasta el uso de la cámara puede resultar agotador para el smartphone.

Se recomienda que evite usar el celular por tanto tiempo y que, en caso de que no pueda evitarlo, le dé unos minutos de descanso después de un cierto periodo. Además, puede optar por reducir la carga del celular cerrando aplicaciones que no esté usando en el momento, eliminando la memoria caché y reduciendo el brillo de la pantalla. De este modo no solo evita que el celular se caliente, sino también cuida su batería.

Carcasa contraproducente

Por increíble que parezca, algunas carcasas para celulares pueden provocar daños al equipo o evitar que realice sus funciones de forma óptima. Existen algunas carcasas que si bien lucen estéticamente bonitas, el material con el que están hechas o sus diseños estrafalarios pueden contribuir a que el celular genere más calor. La solución es obvia: si nota que el teléfono está muy caliente, retire la carcasa por unos minutos para que se enfríe o, mejor aún, busque una nueva carcasa que no perjudique a su smartphone.

Batería defectuosa

La razón más complicada de resolver es la fuente de poder que nos permite encender el equipo: la batería. Dado que está fabricado con litio, este componente puede resultar más frágil de lo que se piensa. Además, un mal uso del teléfono celular puede deteriorar su condición, provocando incluso que este arda por el calor que produce.

Para evitar que la batería de su equipo se dañe, siempre evite cargarlo 100% o, en todo caso, préstele la debida atención al celular cuando está cargando para desconectarlo apenas alcance su máxima capacidad. Siempre utilice cables y bloques de carga de buena calidad y no use dispositivos que no son compatibles con su smartphone ni con las capacidades de su batería.

Otras fuentes de calor

En muchas situaciones, los motivos del sobrecalentamiento no están dentro del equipo, sino fuera de este. Es posible que haya notado cómo en días más calurosos o en ambientes cerrados, su celular es más propenso a sufrir de esta condición.

Es por esto que se recomienda encarecidamente alejar el smartphone de otras fuentes de calor o de temperaturas extremas, ya que el frío también puede provocar daños. Si está cerca de zonas calientes o a la luz directa del sol, retírelo de inmediato. Asimismo, en caso de que ya se haya calentado mucho, intente disiparlo con un ventilador o algún agente que contribuya al frío. Eso sí, ni se le ocurra meterlo al refrigerador o usar agua, ya que puede empeorar la situación.

Virus informático

Tal como mencionamos, los procesos más demandantes hacen que el celular calienta su temperatura, y esto no solo se aplica a software legal, sino también al que está diseñado para perjudicar a otros usuarios. Si su equipo ha sido infectado con malware, este factor es el que puede estar provocando estragos en su interior en un afán de obtener sus datos privados o simplemente porque fue diseñado para sabotear al celular. Para no ser víctima de estas amenazas digitales, no instale aplicaciones o descargue archivos de fuentes no oficiales o desconocidas.

Puede apoyarse con la función de bloqueo de su celular y configurándola para que no instale programas de “orígenes desconocidos”. No obstante, si el celular ya fue infectado con un virus informático, lo mejor sería formatearlo o instalar un software antivirus de pago.

Dato

Existen aplicaciones como Cooling Master y AIDA64 que le avisarán cuando el calor de su equipo haya alcanzado niveles críticos para que tome acción. Sin embargo, evite instalar aplicaciones que prometen “enfriar su celular”. Estas no pueden ayudarlo a lidiar con el problema y, por el contrario, dado que tienen una plétora de anuncios, alguno de estos podría provocar que al final termine con un mal-ware instalado en el celular.